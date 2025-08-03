屏東地方人士告別式全台幫派千逾人參加 警方如臨大敵出動168警力

屏東地方知名人物沈宏文今日在屏東市舉行告別式，全台各大幫派千餘人前來參加公祭，規模龐大引發關注。為壓制幫派氣焰，避免不法分子滋事，屏東縣警察局派出168名警力前往維護安全與蒐證，現場也逮捕3名通緝犯並找到1名失蹤人口。

據了解，沈宏文綽號「公子」，屏東縣萬丹鄉人，平常在嘉義一帶活動，是組織內的二把手。7月13日逝世後今日在屏東市仁本生命會館舉行告別式，來自全台各幫派超過1000人參加，警方如臨大敵，部署優勢警力共168名員警到場。

警方針對告別式全程錄影蒐證，並在會場周邊設置攔檢站針對參與人員身分進行臨檢盤查，若涉及不法情事者主動查處，嚴防有幫派成員利用場合公開展示勢力；同時加強現場交通疏導，確保民眾通行權益及周邊秩序。

警方也在現場查捕3名通緝犯，包括1名不能安全駕駛、1名詐欺及傷害、1名詐欺；另外也找到1名已成年失蹤人口。屏東警分局長林明波表示，屏東地檢署對本次告別式活動高度重視，指派檢察官到場指揮，也要求警方嚴正執法。