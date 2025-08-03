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三峽警緝毒遭驚險拖行300公尺 17警聯手攻堅將人逮回

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽警分局二橋派出所警員黃鴻杰上月31日查緝一名騎機車的廖姓毒品通緝犯時，遭對方佯裝配合卻加速逃逸，一度緊抓機車遭拖行近300米，最後傷痕累累不支讓廖男逃離。警方事後派出17名員警，以優勢警力包抄、攻堅，一舉在廖男藏身處將其順利逮回。

上月31日晚間18時許，黃員騎著警用機車巡邏行經鶯歌中山路時，發現50歲、曾有多項毒品前科並遭毒品通緝的廖男，騎機車時從一旁巷弄竄出，不僅蛇行還未打方向燈，於是鳴笛上前攔查。

不料廖男見警假意停車，待員警機車熄火後，便立刻跳上機車加速逃逸。黃員原欲抽取對方機車鑰匙但晚了一步，轉而緊抓後座扶手想將把車拉倒，卻遭驚險拖行近300米，身上無線電、警棍、手銬、鞋子一路散落。

黃員放手起身後，立刻通報線上警網攔截圍捕，最後鎖定他躲在住家附近的毒友住處。本月1日上午9時許，共17名員警持盾牌前後包抄強行攻堅，順利逮捕當時還在呼呼大睡的廖男，當場在他身上起出海洛因、安非他命毒品和3支針筒。

廖男辯稱，自己不是故意要拖行員警，僅因剛買完毒品就遇到警察，擔心自己被通緝會被抓進去關，一心只想趕快逃離。警詢後將他依毒品、加重妨害公務及傷害等罪送辦，並解送原通緝機關，另就為危險駕駛、闖紅燈、拒檢逃逸等交通違規，合計開出近5萬元的罰單。

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新北市三峽警分局派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名廖姓毒品通緝犯時，慘遭對方機車拖行近300米，警方事後派出17名員警，以優勢警力包抄、攻堅，一舉在廖男藏身處將其順利逮回。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽警分局派出所警員黃鴻杰，上月31日查緝一名廖姓毒品通緝犯時，慘遭對方機車拖行近300米，警方事後派出17名員警，以優勢警力包抄、攻堅，一舉在廖男藏身處將其順利逮回。記者蔣永佑／翻攝

毒品 通緝

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