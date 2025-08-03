影／財務糾紛闖住家行凶 桃園派遣工亂刀砍死2友羈押禁見

桃園市觀音區一名47歲陳姓男子昨凌晨持刀闖入仁德街上民宅，猛刺屋內盧姓男子及林姓男子，造成2人身亡，據悉3人為了約3萬元財務引發糾紛，陳男憤而痛下殺手，警方依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。檢方今向法院聲請羈押禁見獲准，並通報犯保協會啟動關懷。

桃園地檢署指出，昨接獲大園分局通報陳姓被告殺害2人案件，旋即指派檢察官郭法雲偵辦，經檢察官率同法醫前往相驗及至現場勘查蒐證，並訊問陳姓被告及證人後，認陳姓被告因細故不滿曾與其擔任派遣工的盧姓、林姓死者，於昨日凌晨1時，持刀至死者2人位於桃園市觀音區住處殺害死者2人。

桃園地檢署表示，陳姓被告涉有刑法第271條第1項之殺人罪嫌，罪嫌重大，有串證、逃亡及反覆實施犯罪之虞，今上午向法院聲請羈押禁見獲准。