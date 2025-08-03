影／台中男擁槍毒...遇警盤查喊「救命」落跑仍落網

台中市吳姓男子身擁手槍、毒品，近日開車行經北區時，因看到警方巡邏車，捨棄不停路邊停車格欲改停小巷，警方前往盤查，吳被查時心虛，除高喊「救命」外，還趁隙把裝有手槍的黑色包包丟入轎車底部，徒步逃逸，仍被警方查獲，全案依毒品、槍砲等罪送辦，吳因另案通緝，已解送歸案。

第二警分局育才派出所警員許芳源、黃世霖上月7日深夜巡邏，在北區力行路一帶發現一輛轎車疑看到警方巡邏車後，突然不停路邊停車格，改停入小巷內，警方認為有疑，前往盤查。

警員盤查時，駕駛車輛的吳姓男子（51歲）被問到「有無攜帶違禁物品」時，先假意配合開啟車門供警員查看，警員眼尖在車門門把處，看到一根有不明粉末的透明吸管，隨即通報支援，以毒品試劑現場檢驗，確認該粉末是安非他命。

警員要求吳男配合進一步檢查時，吳男卻拒絕交出所持有的黑色包包，還趁蹲地之際將包包丟入車底，隨後突然以徒手攻擊在場二位警員，趁亂衝出逃逸，不斷高喊「救命」。

警員一度遭吳男碰撞跌倒受傷，但仍不顧傷勢即刻展開追捕，終於成功壓制體型壯碩的吳男，後續又在吳身上起獲安非他命、海洛因等毒品，另外從吳男隨身包包內，查獲改造手槍JP915金牛座1把、彈匣1個、子彈、彈殼等贓證物。

全案依妨害公務、毒品、傷害、槍砲等罪，移送台中地檢署偵辦。

第二警分局長鍾承志呼籲，毒品危害社會甚鉅，面對不法分子暴力抗拒，警方仍秉持專業與使命感，堅守崗位、全力追緝，展現打擊犯罪決心，守護市民安全無死角。