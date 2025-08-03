竹圍海水浴場戲水 2高中生遭捲走
五名高中生昨天前往桃園竹圍海水浴場戲水，四名男學生一起下水，突遭大浪捲入海中，其中二男遭移工救起，另鄭姓、林姓學生呼救後即失去蹤影，岸邊女同學見狀急報案，海巡署北部分署、桃市消防局全力搜救。
一一九勤務指揮中心昨天下午五時廿五分接獲報案，指竹圍海水浴場有二名男高中生遭大浪捲走，疑似漂至外海，隨即派員搜救。
桃園市消防局調查，同為十六歲的戴姓少女與鄭姓、潘姓、兩名林姓少年一同到竹圍海水浴場遊玩，四名少年戲水時，鄭姓、林姓少年遭風浪捲走，潘姓、林姓少年則被海流帶到礁石區，輕微受傷，潘、林被阮姓、范姓移工救上岸。
因天色昏暗，風浪大，消防局的兩艘橡皮艇昨晚停止搜尋，改由岸上搜巡；外海則由海巡署負責尋找。
海巡署第三巡防區指揮部表示，傍晚接獲桃園市消防局通報，指竹圍海水浴場有民眾戲水遭浪捲走，旋派艦隊分署第二（淡水）、第十二（新竹）海巡隊巡防艇、北部分署第八岸巡隊等單位前往救援。
海巡人員抵達後，查為二名男高中生落海，立即協調空偵機自松山機場起飛增援，並動員沙灘車、熱顯像儀車、海巡艇等投入搜救，目前持續搜尋中。
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