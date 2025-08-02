肉身擋混凝土泵浦車 澎湖父死子重傷

鄭姓父子遭混凝土泵浦車壓住，消防隊員動用破壞器材救援。記者巫鴻瑋／翻攝

澎湖縣馬公市東衛里一處民宅旁鐵皮倉庫，昨天上午遭重達二十噸的混凝土泵浦車撞破，造成在車頭嘗試阻擋泵浦車滑行的鄭姓父子遭輾，父死子重傷。但車輛才滑行廿公尺，竟釀嚴重死傷，縣警馬公分局已介入釐清事發原因。

據了解，鄭姓父子（五十歲及廿歲）是受僱工人，清晨上班時發生意外。混凝土泵浦車昨天上午六點多原本停放在民宅對面的大型鐵皮車庫中，車庫是鄭姓父子東家的停車場，不料鐵捲門才剛打開，泵浦車的煞車閥門疑似鬆脫，整輛車開始緩慢移動前進。因車速不快，原本操作泵浦車的鄭姓父子可能認為能將車攔下來，便合力在車頭「阻擋」。

目擊者說，車輛大約滑行十公尺，因為對面民宅有一處小斜坡，整輛泵浦車突然開始下滑加速「攔都攔不住」，把原本還擋在車頭的鄭姓父子，直接撞進民宅旁的鐵皮小倉庫中，就連倉庫的紅磚矮牆都直接撞破，父子二人遭壓在車底。

消防隊員六點卅二分獲報，立即趕往現場救援，因鄭姓兒子在較外側，救援人員先使用破壞器材及頂舉氣墊支撐，上午七點十九分順利將昏迷的他救出，送往三軍總醫院澎湖分院急救，但他因全身被輾壓，身體多處骨折。

救援人員要救鄭父時，因泵浦車過於沉重，連續叫來二輛吊車，直到上午九點廿六分順利將泵浦車吊起、將人拉出，鄭父因久壓明顯身亡，妻子在旁悲痛欲絕，婉拒送醫，隨後陪同警方調閱監視器釐清事發經過。

馬公警方已介入調查，了解是否有人為因素造成這起意外，全案朝過失致死方向偵辦。