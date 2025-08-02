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不滿機車被拖吊！台中男攜長槍胡亂射 女保全慘遭擊中受傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區文心拖吊保管場今中午驚傳遭槍擊，造成1名女保全手肘遭鋼珠彈擊中送醫幸無大礙，警方6小時內抓到開槍的陳姓男子，其自稱不滿機車被拖吊，就購入空氣長槍朝保管場開槍報復，警詢後依傷害等罪嫌將他送辦。

台中第四分局調查，南屯區文心南七路文心拖吊保管場今中午12點多，內部的警衛室窗戶遭人用空氣槍毀損，造成1名值班的女保全（24歲）手部瘀傷，所幸無生命危險。

警方指出，值班女保全當時聽到疑似音爆異響，隨即警衛室玻璃就破裂，手部也遭鋼珠彈擊傷，現場還遺留2顆鋼珠在警衛室地面，女子送醫手部瘀青疼痛。

警方隨即成立專案小組，派員封鎖現場，通報鑑識小組到場採證，初步勘察研判鋼珠彈自保管場外入口方向射入，調閱監視器鎖定1輛小客車到場開槍後隨即離去。

今下午5點多在南屯區查獲開槍的陳姓男子（37歲），其自稱不滿2月間自己機車遭拖吊，認為未獲完整資訊就心生不滿要報復，自生存遊戲店購入空氣槍後，今天中午跑到拖吊保管場開槍洩憤，但並非針對女保全。

警方詢問後，依傷害、毀損罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

陳男（左）自稱不滿機車被拖吊，竟持空氣槍到拖吊場開槍洩憤。記者曾健祐／翻攝
陳男（左）自稱不滿機車被拖吊，竟持空氣槍到拖吊場開槍洩憤。記者曾健祐／翻攝
警方今下午在陳男家起獲作案用的空氣長槍。記者曾健祐／翻攝
警方今下午在陳男家起獲作案用的空氣長槍。記者曾健祐／翻攝

保全 槍擊 監視器 台中市

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