IG擁15萬粉絲！海軍退休中士控遭不當對待 艦指部：與事實不符

海軍艦隊指揮部所屬的一名已退役的許姓中士在網路社群貼文，指招募成績在前段班，但從去年到今年6月退伍前，拍婚紗被誣指是中共同路人、妻子做團購賺錢金流有問題，突然遭調查、薪水被扣，申訴卻遭不當對待；艦指部今晚回應指，許男所說與事實不符，將採適當適法措施。

海軍艦指部前許姓中士因長相高大帥氣，常在IG分享和妻子生活互動貼文，擁有15萬粉絲；服役13年的許男日前在IG貼文拍影片，自述自己是遭體制踐踏的士官，並希望網友轉發影片，讓真相有機會被聽見。

許男陳述，自己在招募成績一直保持在前段班，考績甲上，但從去年到現在，被調查了好幾次，3年前拍婚紗穿大鳥裝被認為是毀損軍譽、拍婚紗被標記或被別人標記都被曲解為商業行為。

許男表示，每次都證明他沒有任何金流或犯罪，但4月19日他突然被調職，5月1日生效，沒有任何通知，公文也沒簽到就被調走，薪水還被扣。雖後來有追捕回來，但當月心情受極大影響及經濟壓力。

許男指出，後來投訴國防部長信箱，最後認定調職有瑕疵而取消。5月5日，士官評議會決議不予處分，但5月23日，長官卻說：「不用證據，就是要辦你。」6月18日，艦隊部士官督導長又要他重開會議。

6月26日，在會議中甚至有人影射他是中共同路人，理由是在沒證據之下，指他拍婚紗的攝影師疑似中國人，並指他老婆做團購賺錢回家，他就有疑慮；不管他怎麼投訴，回覆永遠都是：「政戰、保防、監察體系說你有問題。」

許強調，他是清白的，一心只為海軍做事，希望部隊長官能放過他。

對於許男的貼文和指控影片，海軍艦隊指揮部今晚發新聞稿表示，針對所屬前許姓中士於個人社群平台表達服役期間遭受單位不當對待，經查證，許男於服役期間，已透過6次申訴管道陳情。

艦指部表示，海軍司令部與艦指部均已調查並回覆說明，未對許男行政懲處或不合宜職務調整與不公平對待，許男所指控事項與事實不符，並未影響其個人權益。