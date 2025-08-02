影／噪音車掛假牌約女網友吃肉粽被攔 一聽她未成年吸毒當場嚇呆

台北市1名25歲男子日前從交友軟體約出吸毒吸到夏天需蓋棉被的女生，晚上開著改裝BMW要去北海岸吃肉粽，因飆車製造噪音被檢舉遭淡水警方攔下，不僅查出懸掛假車牌，他更赫然發現女生根本未成年，弄不好會吃官司。

淡水警分局暑假期間嚴查改裝噪音車、違規及危險駕駛行為，上個月22日晚間8時許接獲報案，指稱台2線淡金路有1輛改裝車沿途飆速噪音擾人，警方發動攔截圍捕，在三芝區中興街口前後包夾攔下BMW，令車上一對男女下車受檢。

員警眼尖發現該車除了改裝排氣管還懸掛假車牌，且明明天氣很熱，女子下車時卻帶著1條棉被裹身。經詢問，曾姓男子說跟她不熟，是從交友軟體約出來，打算帶去北海岸吃肉粽。女生一上車就帶著薄被，原本以為怕冷，但是她說：「你的車這麼高級，冷氣應該很猛吧！」

曾男則因曾將汽車借給朋友，未料酒駕被吊銷牌照，便上網訂製假車牌掛上。警方告知，你帶的女伴年僅17歲，身上查獲電子煙與二級毒品依託咪酯喪屍煙彈3顆約21公克，蓋棉被是為了遮掩毒癮導致身體不自主顫抖。

曾男頓時嚇呆，說他不知道對方未成年，若沒弄清楚搞不好會吃官司。全案警詢後將曾男依偽造文書罪嫌移送士林地檢署，檢察官訊後1萬元交保候傳。少女涉嫌吸毒函送少年法庭並依兒少保護法規通報新北市政府。

淡水警分局指出，6至7月間已取締改裝車157件、無照駕駛330件、超速1642件、通報噪音車323件，除了暑假期間加強稽查，平日也將鎖定熱點路段嚴加取締。

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