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台中南屯驚傳槍擊案！警衛室玻璃破裂 拖吊場女保全遭擊中送醫

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台中南屯驚傳槍擊案！警衛室玻璃破裂 拖吊場女保全遭擊中送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區文心拖吊保管場今中午驚傳遭槍擊，造成1名女保全受傷送醫所幸無大礙，警方查保管場警衛室窗戶遭人用鋼珠彈打碎，女子也被擊中手部，現場遺留2顆鋼珠彈，現已鎖定嫌疑車輛循線追查中，作案動機有待釐清。

台中第四分局調查，南屯區文心南七路文心拖吊保管場今中午12點多，內部的警衛室窗戶遭人用瓦斯空氣槍毀損，造成1名值班的女保全（24歲）手部瘀傷，所幸無生命危險。

警方初步調查，值班女保全當時聽到疑似音爆異響，隨即警衛室玻璃就破裂，手部也遭鋼珠彈擊傷，現場還遺留2顆鋼珠在警衛室地面，女子送醫首部瘀青疼痛。

警方表示，獲報第一時間成立專案小組，並派員封鎖現場，通報鑑識小組到場採證，初步勘察研判鋼珠彈自保管場外入口方向射入，現已鎖定涉案車輛，將以車追人，將盡速查緝犯嫌到案。

現場發現2顆鋼珠彈。記者曾健祐／翻攝
現場發現2顆鋼珠彈。記者曾健祐／翻攝
南屯區文心拖吊保管場的警衛室遭槍擊，玻璃留下彈痕。記者曾健祐／翻攝
南屯區文心拖吊保管場的警衛室遭槍擊，玻璃留下彈痕。記者曾健祐／翻攝
女保全遭鋼珠彈擊中手肘受傷。記者曾健祐／翻攝
女保全遭鋼珠彈擊中手肘受傷。記者曾健祐／翻攝

保全 槍擊 台中市

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