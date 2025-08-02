台中南屯驚傳槍擊案！警衛室玻璃破裂 拖吊場女保全遭擊中送醫

台中市南屯區文心拖吊保管場今中午驚傳遭槍擊，造成1名女保全受傷送醫所幸無大礙，警方查保管場警衛室窗戶遭人用鋼珠彈打碎，女子也被擊中手部，現場遺留2顆鋼珠彈，現已鎖定嫌疑車輛循線追查中，作案動機有待釐清。

台中第四分局調查，南屯區文心南七路文心拖吊保管場今中午12點多，內部的警衛室窗戶遭人用瓦斯空氣槍毀損，造成1名值班的女保全（24歲）手部瘀傷，所幸無生命危險。

警方初步調查，值班女保全當時聽到疑似音爆異響，隨即警衛室玻璃就破裂，手部也遭鋼珠彈擊傷，現場還遺留2顆鋼珠在警衛室地面，女子送醫首部瘀青疼痛。