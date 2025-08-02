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影／新北消防員張敬謙救溺殉職追晉分隊長 今公祭覆蓋消防旗、國旗

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市4名消防員吳恩碩（37歲）、張敬謙（36歲）、柳員（43歲）和蕭員（32歲）及義消曹雙全（34歲）今7月8日至新店廣興橋下救溺，因搜救船艇翻覆，船上5人被捲入渦流，玩立槳溺水陳男和消防員吳恩碩當天送醫不治，消防員張敬謙隔天中午也宣告不治，義消曹雙全目前仍在醫院加護病房住院觀察。

殉職的消防員張敬謙為台中市西屯區人，畢業於國立東華大學物理系，2018年考上消防警察，2020年分發至新北市消防局新店消防分隊，2022年5月調任烏來消防分隊，在新冠肺炎疫情期間，多次協助偏鄉確診者轉送醫院救治，累計記功10次以上。

今年7月8日出勤至新店區廣興橋下粗坑壩溢流處域執行救溺，因船艇不慎為渦流捲動翻覆落水，送醫宣告不治，得年36歲。

今天在新北市立板橋殯儀館舉行公祭，由消防局專門委員陳志瑋以及5位大隊長一同覆蓋消防旗及國旗；新北市長侯友宜頒授褒揚令、行政院楷模獎章證書以及消防榮譽章證書，給故分隊長張敬謙家屬並追晉兩線一星分隊長；內政部長劉世芳頒授消防專業獎章證書。

新北市消防員張敬謙今年7月8日救溺殉職，今天舉行公祭覆蓋消防旗、國旗。圖／消防提供
新北市消防員張敬謙今年7月8日救溺殉職，今天舉行公祭覆蓋消防旗、國旗。圖／消防提供
新北市消防員張敬謙今年7月8日救溺殉職，今天舉行公祭覆蓋消防旗、國旗。圖／消防提供
新北市消防員張敬謙今年7月8日救溺殉職，今天舉行公祭覆蓋消防旗、國旗。圖／消防提供
新北市消防員張敬謙今年7月8日救溺殉職，今天舉行公祭覆蓋消防旗、國旗。圖／消防提供
新北市消防員張敬謙今年7月8日救溺殉職，今天舉行公祭覆蓋消防旗、國旗。圖／消防提供
新北市消防員張敬謙今年7月8日救溺殉職，今天舉行公祭覆蓋消防旗、國旗。圖／消防提供
新北市消防員張敬謙今年7月8日救溺殉職，今天舉行公祭覆蓋消防旗、國旗。圖／消防提供

溺水 殉職 消防員 劉世芳 侯友宜 新冠肺炎

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