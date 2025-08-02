影／新北消防員張敬謙救溺殉職追晉分隊長 今公祭覆蓋消防旗、國旗

新北市4名消防員吳恩碩（37歲）、張敬謙（36歲）、柳員（43歲）和蕭員（32歲）及義消曹雙全（34歲）今7月8日至新店廣興橋下救溺，因搜救船艇翻覆，船上5人被捲入渦流，玩立槳溺水陳男和消防員吳恩碩當天送醫不治，消防員張敬謙隔天中午也宣告不治，義消曹雙全目前仍在醫院加護病房住院觀察。

殉職的消防員張敬謙為台中市西屯區人，畢業於國立東華大學物理系，2018年考上消防警察，2020年分發至新北市消防局新店消防分隊，2022年5月調任烏來消防分隊，在新冠肺炎疫情期間，多次協助偏鄉確診者轉送醫院救治，累計記功10次以上。

今年7月8日出勤至新店區廣興橋下粗坑壩溢流處域執行救溺，因船艇不慎為渦流捲動翻覆落水，送醫宣告不治，得年36歲。