整輛車幾乎完全壓扁成鐵餅 南橫墜谷一家5口車輛遭巨石夾擊
台20線南橫公路81.1K處李姓一家五口墜谷失聯，搜救人員昨天在荖濃溪河床發現扭曲的車體，經人力開挖已挖出9成以上車體，搜救隊原本以為車體還有部分深埋地下，沒想到往下開挖才發現，整輛車根本已經被壓成「鐵餅」，未找到其餘失蹤人員。
據現場搜救人員指出，昨天發現扭曲車體殘骸的現場並沒有發現失蹤人員或遺體，原本只是在土石堆上露出一截輪胎皮，搜救人員正要上前搬開，才發現輪胎還連著輪框，後經開挖，果真發現土石堆底下就埋著一輛小客車。
搜救人員研判這就是李家一家五口所搭乘的車輛，但車體被夾在巨石之間完全卡死，但現場又無法出動重機具開挖，只能人力挖掘，沒想到向下開挖後，才發現整輛車已經變薄薄一層鐵餅，若無輪胎，根本認不出是一輛車。
消防局特搜大隊長蘇裕銘今天上午表示，昨天搜救動用搜救犬進行搜救未果，後在河床發現車體進行開挖，但車中堆積泥巴且有巨石卡住，但未發現遺體，無人機空拍也未發現相關有遺體在車內的跡證。
不過由於山區雨勢持續，且持續有坍塌現象、溪水水位上升，消防局第六大隊大隊長莊祐佳今天上午指出，今早事故現場因下大雨，經現場幹部評估後考量救災安全，宣布暫停搜救任務。
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