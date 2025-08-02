揪出大隻山老鼠！保七第五大隊阿美族小隊長榮獲原住民族獎章

保安警察第七總隊第五大隊阿美族小隊長溫勢正從警逾36年，14年前因熱愛山林自願徵調擔任森林警察，多年來積極查緝盜伐林木、森林縱火及國有林地濫墾、濫建等違法行為，並偵破數件重大盜伐案件，屢建奇功，原住民族委員會肯定他表現，最近頒給他原住民族獎章。

溫勢正1989年從警，2012年因愛護山林自願調任森林警察，開始守護他熱愛的山林，保七總隊第五大隊成立時他就到任，也成為第五大隊「元老級」員警。

溫勢正說，台灣扁柏、紅檜及肖楠的樹瘤生長需要數百、數千年，生長不易，生長狀態良好的「生立木」一旦被盜伐，大自然孕育數百年的珍貴資源也受到嚴重破壞，珍貴的森林資源難以回復，透過加強查緝取締及落實宣導，努力守護珍貴林木永續，是他目前所能做的，也是很有成就感的事。

第五大隊指出，前年溫勢正帶領團隊破獲以鄭姓男子為首的盜伐集團，這起案件由新竹地檢署檢察官指揮，農業部林業及自然保育署新竹分署也參與查緝，前後偵查及監控期間長達8個多月，查緝人員為掌握山老鼠動態，不分晝夜也不畏寒風，深入杳無人跡的竹東事業區第42、43林班，還有大溪事業區第136林班地（白石、檜山及觀霧山區）進行跟監、埋伏及蒐證，規畫動員上百名警力及20多名林務人員執行查緝任務，全案共查扣台灣扁柏、肖楠、紅檜等樹瘤24塊、木藝品617公斤及鏈鋸、車輛等贓證物，全案依涉犯組織犯罪防制條例、森林法、刑法竊盜罪移送新竹地檢署偵辦並提起公訴，新竹地方法院判決主嫌有期徒刑8年9個月，併科罰金300萬元。