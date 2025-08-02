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影／南橫墜谷現場今大雨持續坍塌、水位上升 「搜救任務暫停」

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

李姓男子一家五口上月底於台20線南橫公路墜谷釀2死3失蹤意外，高市消防局陸續尋獲17歲少女遺體及一名成人右腳掌和疑似髖骨殘骸，昨以人力挖出墜谷已扭曲變形的車體約9成，確認無人在車內；今早事故現場下大雨且持續坍塌、水位上升，消防局考量救災安全，宣布暫停搜救任務。

台20線南橫公路草水路段前晚因路基流失，釀成李姓男子一家五口2死3失蹤意外，消防特搜大隊和救難人員先尋獲李男的17歲繼女遺體，昨又在附近挖出一名無法辨別是男是女的成人右腳掌和疑似髖骨殘骸。

搜救人員昨另外在荖濃溪河床發現扭曲的車體被押在爛泥土及巨石中，研判就是李家一家五口所搭乘，但車體被夾在巨石之間完全卡死，無重機具難以開挖，現場瀰漫濃厚汽油味。

消防局特搜大隊長蘇裕銘今天上午表示，昨天搜救動用搜救犬進行搜救未果，後在河床發現車體進行開挖，但車中堆積泥巴且有巨石卡住，救難人員動用圓鍬、十字鎬，並以油壓撐開器、電動剪和敲棒輔助等破壞器材，破壞車體和搬移巨石。車體開挖約90%，但未發現遺體或殘骸，無人機空拍也未發現相關有遺體在車內的跡證。

蘇裕銘指出，開歪車體時救難人員動用圓鍬、十字搞、油壓撐開和敲棒等破壞器材，今早下到現場，發現雨勢過大，因河水水位比昨天有上漲現象，由於車體在土石流主河道，因此評估先暫停搜救。

消防局第六大隊大隊長莊祐佳今天上午表示，今早事故現場因下大雨，且持續有坍塌現象，且河水水位上升，經現場幹部評估後考量救災安全，宣布暫停搜救任務。

高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子，車體有90%被埋在地底裡，且有大石頭卡住，因無法以重機具，只能先徒手持工具開挖。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子，車體有90%被埋在地底裡，且有大石頭卡住，因無法以重機具，只能先徒手持工具開挖。記者石秀華／翻攝
高市救難人員帶著搜救犬在墜谷處的山坡搜尋失蹤的李男及其家人下落。記者石秀華／翻攝
高市救難人員帶著搜救犬在墜谷處的山坡搜尋失蹤的李男及其家人下落。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子，車體有90%被埋在地底裡，且有大石頭卡住，因無法以重機具，只能先徒手持工具開挖。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子，車體有90%被埋在地底裡，且有大石頭卡住，因無法以重機具，只能先徒手持工具開挖。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子，車體有90%被埋在地底裡，且有大石頭卡住。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子，車體有90%被埋在地底裡，且有大石頭卡住。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員發現墜谷的李男車子被壓在泥土及巨石中，已扭曲變形，以人力及器具開挖。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員發現墜谷的李男車子被壓在泥土及巨石中，已扭曲變形，以人力及器具開挖。記者石秀華／翻攝

遺體 南橫

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