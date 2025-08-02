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南橫豪雨駕車墜谷一家5口2死3失蹤 家屬可提國賠？律師解析關鍵要件

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導

台20線南橫公路上月底發生李姓男子一家五口駕車墜谷釀2死3失蹤，交通部公路局未實施預警性封閉遭質疑，公路局強調該處屬安全路段，係強降雨所致；對此意外，家屬是否可提國賠？有律師解析，若公家道路未盡定期養護、巡查的管理責任，家屬可依法求償，但若屬天災，機關仍可主張欠缺因果關係而免責。

台20線南橫公路草水路段前晚因路基流失，釀成李姓一家五口2死3失蹤意外，交通部公路局因未事先實施預警性封閉遭外界質疑；公路局表示，從未發生路基流失狀況，且近年才剛完成修復，屬安全路段。

公路局南區養護工程分局強調，負責的甲仙工務段每天分3班巡視，發現土石滑落、落石、樹倒、路面裂痕和邊坡缺口，會立即通報並預警性封路；這次事前未發現台20線異常，致災原因是強降雨造成公路排水宣洩不及，逕流水沖蝕下邊坡造成路基無預警流失。

對於南橫墜谷意外，家屬是否可提出國賠？律師李茂增指出，依據國家賠償法第 3 條第1項「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。」

李茂增進一步解釋，公家機關掌管的道路只要未盡到定期養護、機關巡查、維修道路的管理責任，導致公共設施不具備通常應有的安全狀態或功能，就可能需要依法負起賠償責任。

不過，李茂增也認為，若是在豪大雨等天災期間或復舊期，因不可抗力因素造成的路面損壞，屬不可抗力或難以期待立即修復的情況，國家可主張欠缺因果關係而免責；因先前曾有受天然災害影響請求國賠的案例，幾乎都是判不用國賠，或一審判要賠，但二審改判不用賠償的案例。

律師林岡輝指出，一般道路應該維持可以通行的狀態，但南橫公路的地基流失，應設置警示或封閉，因此設置或管理可能有欠缺，就此部分，家屬可先申請和公家機關進行協商，若協商破裂，可提出國家賠償。

對於家屬是否事後會提出國賠，家族代表、原民議員高忠德表示，家族尚未考慮申請國賠，目前仍以搜尋失蹤者為優先考量，感謝外界關心及救難人員協助搜救。

高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子被壓在泥土及巨石中，已扭曲變形。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子被壓在泥土及巨石中，已扭曲變形。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子被壓在泥土及巨石中，已扭曲變形，因無法以重機具，只能先徒手持工具開挖。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子被壓在泥土及巨石中，已扭曲變形，因無法以重機具，只能先徒手持工具開挖。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子，車體有90%被埋在地底裡，且有大石頭卡住，因無法以重機具，只能先徒手持工具開挖。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子，車體有90%被埋在地底裡，且有大石頭卡住，因無法以重機具，只能先徒手持工具開挖。記者石秀華／翻攝
高市救難人員帶著搜救犬在墜谷處的山坡搜尋失蹤的李男及其家人下落。記者石秀華／翻攝
高市救難人員帶著搜救犬在墜谷處的山坡搜尋失蹤的李男及其家人下落。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子被壓在泥土及巨石中，已扭曲變形，因無法以重機具，只能先徒手持工具開挖。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子被壓在泥土及巨石中，已扭曲變形，因無法以重機具，只能先徒手持工具開挖。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子被壓在泥土及巨石中，已扭曲變形，因無法以重機具，只能先徒手持工具及撿拾現場木頭開挖。記者石秀華／翻攝
高市消防局特搜和救難人員在上游處發現墜谷的李男車子被壓在泥土及巨石中，已扭曲變形，因無法以重機具，只能先徒手持工具及撿拾現場木頭開挖。記者石秀華／翻攝

國賠 南橫 律師

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