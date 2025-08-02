南橫豪雨駕車墜谷一家5口2死3失蹤 家屬可提國賠？律師解析關鍵要件

台20線南橫公路上月底發生李姓男子一家五口駕車墜谷釀2死3失蹤，交通部公路局未實施預警性封閉遭質疑，公路局強調該處屬安全路段，係強降雨所致；對此意外，家屬是否可提國賠？有律師解析，若公家道路未盡定期養護、巡查的管理責任，家屬可依法求償，但若屬天災，機關仍可主張欠缺因果關係而免責。

台20線南橫公路草水路段前晚因路基流失，釀成李姓一家五口2死3失蹤意外，交通部公路局因未事先實施預警性封閉遭外界質疑；公路局表示，從未發生路基流失狀況，且近年才剛完成修復，屬安全路段。

公路局南區養護工程分局強調，負責的甲仙工務段每天分3班巡視，發現土石滑落、落石、樹倒、路面裂痕和邊坡缺口，會立即通報並預警性封路；這次事前未發現台20線異常，致災原因是強降雨造成公路排水宣洩不及，逕流水沖蝕下邊坡造成路基無預警流失。

對於南橫墜谷意外，家屬是否可提出國賠？律師李茂增指出，依據國家賠償法第 3 條第1項「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。」

李茂增進一步解釋，公家機關掌管的道路只要未盡到定期養護、機關巡查、維修道路的管理責任，導致公共設施不具備通常應有的安全狀態或功能，就可能需要依法負起賠償責任。

不過，李茂增也認為，若是在豪大雨等天災期間或復舊期，因不可抗力因素造成的路面損壞，屬不可抗力或難以期待立即修復的情況，國家可主張欠缺因果關係而免責；因先前曾有受天然災害影響請求國賠的案例，幾乎都是判不用國賠，或一審判要賠，但二審改判不用賠償的案例。

律師林岡輝指出，一般道路應該維持可以通行的狀態，但南橫公路的地基流失，應設置警示或封閉，因此設置或管理可能有欠缺，就此部分，家屬可先申請和公家機關進行協商，若協商破裂，可提出國家賠償。