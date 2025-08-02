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黃呂錦茹改口認罪 1千萬交保、戴電子腳環監控

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔蕭雅娟林佳彣楊正海／台北報導

台北地方法院審理罷免提議書涉偽造案，昨天裁定黃呂錦茹（前排左）一千萬元交保，由丈夫黃秀莊（前排中）牽著她下樓梯。記者曾原信／攝影
台北地方法院審理罷免提議書涉偽造案，昨天裁定黃呂錦茹（前排左）一千萬元交保，由丈夫黃秀莊（前排中）牽著她下樓梯。記者曾原信／攝影

台北地院昨審理國民黨北市黨部主委黃呂錦茹罷免連署不實案，黃呂改口認罪，聲請具保停押，法官裁定一千萬元交保，限制住居、出境與出海，施以個案手機，左腳配戴電子腳環科技監控。黃呂羈押近百日，步出法院僅說「大家辛苦了」。

檢方起訴五人、有三人在押，法官昨天依序審問黃呂錦茹、黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、台北市第四區黨部執行長陳奎勳和罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任，四名黨工都認罪，唯有賴不認罪；同案羈押禁見的初、姚兩人也以二百萬元交保，限制住居、出境及出海。

黃呂開庭前遞狀認罪，法官與她確認時，她簡答「是」。黃呂辯護人表示，黃呂已認全部犯罪事實，不爭執罪名、證據能力，也沒有證據要提出聲請，黃呂年歲已高、健康不佳，盼提出一定保金停押。

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任（左）昨未認罪，結束庭訓後離去。記者葉信菉／攝影
罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任（左）昨未認罪，結束庭訓後離去。記者葉信菉／攝影

賴苡任表示，今年二月五日去市黨部時，沒聽到要抄名冊，如果有一定會反對。賴苡任辯護人說，事發後，市黨部提供類似教戰守則的「偽造文書、侵犯個資相關回應」罷團手裡也沒有。

家屬昨意外「天價交保金」，預先準備六百萬不夠，只好臨時再籌錢辦保，黃呂錦茹才在丈夫黃秀莊攙扶下離開法院。另外，北市黨部代理主委戴錫欽等藍軍盼黃呂能回來當主委，但她的家人仍希望她淡出政治。

據了解，黃呂錦茹羈押這段期間，最令她欣慰的是七二六大罷免的結果，黃呂錦茹在看守所，有自己的收音機，但收訊不佳，當天轉了很久，才隱約聽到大罷免廿五比○，開心振奮。

國民黨議員李明賢批，綠營涉叛國的共諜案才廿萬交保，黃呂交保金等於五十個共諜案，還要上電子腳環等監控，七十幾歲老人能夠逃去哪？根本是羞辱人，法官恐龍到極點，司法雙標莫此為甚。

國民黨議員柳采葳也說，黃呂主委在政治壓力下被迫認罪，但挖人眼球案以十二萬元交保，沒影響任何人權益案竟開出千萬保釋金，不就是赤裸裸的政治迫害、司法追殺嗎？

罷免 國民黨 李明賢 柳采葳 吳思瑤 連署書 黃呂錦茹

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黃呂錦茹涉偽造案1千萬交保 丈夫陪同走出地院

影／左腳配「電子腳環」由先生攙扶步出法院 黃呂錦茹：大家辛苦了

黃呂錦茹涉偽造案1千萬交保 北院：被告坦承全部罪嫌

黃呂錦茹羈押近百日今1千萬「天價」交保 最開心是聽到「25:0」

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