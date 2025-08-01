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新莊箱屍案死超過3周！高大成曝「考驗法醫」：遺體腐爛一摸就掉
新北市新莊箱屍命案，警方昨晚逮捕涉嫌棄屍的29歲陳男，今經由指紋比對，確認死者是陳嫌父親。中山附醫法醫科主任高大成說，從死者死亡超過三周，遺體腐爛嚴重，解剖時，組織「一摸就掉」，要釐清死者是猝死或他殺，非常考驗法醫經驗，建議重點檢查氣管、肺部及甲狀軟骨與舌骨，將是判斷關鍵。
警方請教法醫和鑑識專家，研判因屍體先套塑膠袋再裝箱封起、扔在陰涼的橋下淺水溝，延緩腐壞速度，研判死亡日期超過3周。警方最初採到屍體的指紋非常模糊，用電腦比對所有檔案資料都沒結果，昨晚逮捕陳姓嫌犯之後，今天用陳父服役時的指紋檔案，在近中午經人工比對確定吻合。
高大成推斷，本案死者因死亡超過3周，遺體已腐爛，又沒有明顯外傷，要判斷是否為他殺？將有一定難度，因遺體惡臭，光是氣味就很可怕，難以忍受，再者解剖時，組織也是一摸就爛，常令法醫束手無策，增加相驗難度，但法醫為釐清案情，還是會小心查看。
高大成指出，死者若是被棉被悶死，有機會在氣管內找到棉絮；若是被勒斃，可檢查甲狀軟骨與舌骨是否斷裂；另外，肺部重量也是一大關鍵，若死者肺部重量超過1200公克，就有窒息死亡的可能。
高大成透露，要釐清死者死因，也能檢查就醫紀錄，若死者沒有慢性病就醫紀錄，就可能有他殺嫌疑，但也不排除可能是父子爭吵後，因氣急攻心，心肌梗塞死亡，這部分只要檢查心臟就能確認。至於死者兒子棄屍時，母親知情卻不報案，可能是不捨兒子鑄下大錯，也可能是遭到威脅。
高大成認為，死者被裝箱棄屍卻沒有分屍，就代表嫌犯可能是親友，因為下不了手。至於嫌犯為何要將父親裝箱棄屍，也不排除是家境狀況不佳，無力負擔後事，又或是想詐領父親的身障津貼，才故意隱瞞死訊。
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