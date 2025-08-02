新莊箱屍命案／ 箱子塞父親 兒被拍到棄屍 檢方聲押

新北市警方偵辦新莊箱屍命案昨天深夜逮捕29歲陳姓男子，今天稍早經指紋比對已確認死者是陳男父親。記者林昭彰／攝影

新莊箱屍命案膠著3天有重大突破，警方前天深夜逮捕29歲陳男，昨經指紋比對確認死者是他父親，監視器亦清楚拍到整個運屍遺棄過程，但陳男從頭到尾不回答任何問題，新北地檢署依殺害直系血親尊親屬罪聲押禁見。

新莊區立泰里長許文章28日深夜11時許，下班途中在新泰路381巷底小水溝發現紅色大行李箱發出腐臭、拉不動，報案和兩名警員合力拖出，打開赫見黑色塑膠袋裹著爬滿蛆的男性腐屍。隔日檢警相驗未發現明顯致命傷、無法辨識容貌、採不到清晰指紋。

警方調閱監視器追查棄屍嫌犯，同時查證死者身分，3天共過濾3千多小時監視畫面終於鎖定陳男，他於6日深夜從住家拖出紅色行李箱，徒步約500公尺到案發地點丟棄；前天深夜被拘提到案，始終胡言亂語不回答任何問題。

當時警方尚未確定死者身分，但遺體特徵完全與陳男父親特徵吻合，懷疑兩人是父子關係，家裡則未發現任何血跡等外力介入或打鬥痕跡，也找不到慢性病藥袋等相關證物，難以推測陳父是他殺、病死或自然死亡。

鄰居聲稱陳父失蹤將近1個月，昨天下午刑事局比對死者模糊指紋，證實死者就是陳父。據了解，陳家同住在新莊的3口人，父親70歲、母親50歲，夫妻都有身心障礙手冊，房子自有，兒子29歲，3人戶籍都在基隆。另有3個女兒未同住。

在地里長表示，陳姓父子剛搬來不久，與里內互動不多，父親若有出門，比較會跟鄰居打招呼互動，兒子是都不會，有鄰居表示經常聽到吵架聲。新北市社會局表示，本案嫌疑人設籍基隆，非新北身障人口，因嫌犯母親目前仍居住新莊，社工已第一時間前往訪視，若有安置需求，將由家防中心負責安置。

陳男昨天下午接受調查筆錄，對任何問題仍然不回應或語焉不詳、答非所問。移送過程，陳喃喃自語說，「不要太快，不要太粗魯，現在下大雨，要帶我去哪裡？」陳父確切死因，有待解剖報告、藥物和毒物化驗反應才能判斷。