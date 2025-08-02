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南橫墜谷挖到車體 確認車中無人 今持續搜救

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄報導

南橫公路墜谷現場發現扭曲車體被夾在巨石的岩縫中，車內已灌滿黃泥及石塊，只能靠徒手挖掘。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫公路墜谷現場發現扭曲車體被夾在巨石的岩縫中，車內已灌滿黃泥及石塊，只能靠徒手挖掘。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄李姓一家5口翻落邊坡2死3失蹤，事發兩天僅尋獲17歲潘姓少女遺體，消防局昨出動特搜大隊及3組無人機執行搜救，在邊坡發現成人浮腫右腳掌及疑似髖骨殘骸，另發現卡在爛泥和巨石中的車體，昨天傍晚撤離前已挖出6、7成車體，今仍持續搜救。

高市消防局特搜大隊長蘇裕銘指出，搜救人員昨天上午攀降至距離南橫公路50層樓高的荖濃溪河床，發現卡在爛泥與巨石中的車體輪胎，以人力手持工具開挖4、5個小時，約挖出6、7成的車體，目測幾可確認車中無人，今天會視天候將車體拉出，再進一步細查。

另一組搜救人員昨同步在發現少女遺體附近，發現露出腳趾的殘骸，一開始以為有人埋在爛泥堆裡，開挖後只找到腫脹的右腳掌及疑似人體髖骨殘骸，無法證實是男性還是女性，已採家屬DNA比對。

昨天荖濃溪水暴漲，搜救任務危險加劇，特搜大隊以3組無人機監控溪流、河川水位及有無堰塞湖形成，並往下游搜尋殘骸和車體下落，最後在上游草水檢查哨附近發現車子輪胎。搜救任務與時間賽跑，至下午4時多，因山區再度下豪大雨，顧及安全才被迫暫停。

前天尋獲的17歲少女遺體，昨送至高市殯儀館，生父潘男前往認屍，心情悲慟。他說，當天未隨母親外出的14歲兒子雖逃過一劫，但一時無法接受媽媽和姊姊遭遇意外，過幾天他會接兒子上山同住，感謝搜救人員短時間內就找到他失蹤的女兒。

事發當晚從屏東到高雄桃源山區送貨的蔡姓貨運司機，目擊整個意外過程，深表遺憾。他表示，當時看見地面塌陷成大坑洞，他將車停路邊，幾分鐘後就目睹對向李男的車掉落，起初卡在洞口邊緣。

蔡說，當時李男曾逃出車外，後又冒雨在雨中3次來回求救，最後一眼見李男跪在崩塌路基邊緣嘗試救受困的妻兒，沒想到瞬間李男就消失在黑暗之中，因大雨滂沱，他想救人也無能為力。

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