現場飄汽油味！南橫一家五口墜谷失聯 河床見「扭曲車體」深埋土石堆
台20線南橫公路81.1K處李姓一家五口墜谷失聯，搜救人員今天在荖濃溪河床發現扭曲的車體，研判就是李家一家五口所搭乘，但車體被夾在巨石之間完全卡死，若無重機具根本難以開挖，但現場又瀰漫厚重汽油味，搜救人員預計明天亮再行動。
據現場搜救人員指出，今天發現扭曲車體殘骸的現場並沒有發現失蹤人員或遺體，原本只是在土石堆上露出一截輪胎皮，搜救人員正要上前搬開，才發現輪胎還連著輪框，後經開挖，果真發現土石堆底下就埋著一輛自小客車，深度約1到2公尺。
搜救人員將上方土石堆以人力挖開後，發現下方其餘車體仍被巨石夾住，根本無法以人力拉出，但現場也無法動用怪手，只能嘗試繼續刨開土石，看能否將車體從土石堆中挖出。
不過搜救人員也提到，扭曲的車體現場並未發現失蹤人員，車內更已經被大小泥土石塊完全填滿，幾乎塞得沒有縫隙，但現場確實有發現殘破的衣物碎片。
原本搜救挖掘行動仍在進行，但今天下午過後山區雨勢忽大忽小，尤其下午4時許後突然降下強降雨，就怕上游荖濃溪溪水再度暴漲會溢淹到原本裸露出的河床，現場只能下令立即撤離，以免搜救人員來不及逃離會慘遭暴漲溪水沖走。
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