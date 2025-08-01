台電承攬商工人疑感電昏迷…送醫搶救不治 新北市要求立即停工

新北市鶯歌區中正一路一處巷弄內1日下午傳出意外，台電承攬商一名工程人員在更換低壓桿線時疑似感電，在電線桿上昏迷，警消獲報到場協助脫困，男子送醫搶救不治。圖／中央社（翻攝畫面）

台電承攬商張姓工人今天於新北市鶯歌區進行木桿及低壓線停電更換作業，發生感電事故，送醫搶救後宣告不治。新北市勞檢處表示，初判施工單位涉有過失，要求立即停工改善。

新北市政府消防局以訊息說明，下午3時20分獲報，鶯歌區中正一路65巷內，1名工程人員在電線桿上昏迷，警消到場協助脫困，男子呈OHCA（到院前心肺功能停止），送醫搶救。

台灣電力公司台北西區營業處表示，承攬商工作人員張男下午進行木桿及低壓線停電更換作業，在復舊接電時不慎發生感電事故，台電對此深感遺憾，實際發生原因待調查確認。

新北市勞檢處以訊息說明，初步調查發現，台電外包商張姓施工人員於電桿上從事電力接線作業，疑因未佩戴絕緣防護具，加上下雨後增加感電風險，導致張男於作業過程中遭到電擊，當場無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

勞檢處表示，已要求施工單位立即停工改善，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業。

勞檢處說，初步判斷施工單位涉有過失，未來如確認屬實，因涉嫌構成職安法所定的刑事責任，將函請地檢署偵辦，但如經不起訴、緩起訴處分或無罪、緩刑裁判確定時，再依職安法處新台幣3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處表示，為保障罹災者家屬權益，將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要協助。