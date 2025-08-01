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新莊箱屍案／29歲男疑弒父還棄屍意圖湮滅證據 檢訊後聲押禁見
新北市警方偵辦新莊箱屍命案昨天深夜逮捕29歲陳姓男子，透過指紋比對確認死者是他的70歲父親。陳男被逮後對任何問題均保持緘默或答非所問，警方今天下午依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後今晚7時許，依涉嫌殺害直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，有滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。
上個月28日深夜11時許，因新北市新莊區里長發現裝屍體的行李箱而曝光這起恐怖棄屍案，警方3天後從監視器畫面確定是陳姓男子拖行李箱去遺棄屍體，昨天深夜11時許突襲他的住處逮捕歸案，但他從頭到尾答非所問，未坦承任何事情。
當時警方尚未確定死者身分，但遺體特徵完全與陳男父親特徵吻合，懷疑兩人是父子關係。員警在陳嫌住處採證，未發現任何血跡、慢性病藥袋等相關證物，今天經指紋比對確認死者就是與陳男同住的70歲父親。
陳男今天下午在律師陪同下接受警詢筆錄，但他對於任何問題仍然不回應或語焉不詳、答非所問，從未坦承任何事。確切死因尚待解剖報告、以及藥物和毒物化驗反應才能判斷。
陳男接受警詢筆錄後，由新莊警分局依殺人、遺棄屍體、湮滅證據罪嫌移送新北地檢署偵辦並建請羈押。新北檢方訊後今晚7時許，依涉嫌殺害直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，有滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。
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