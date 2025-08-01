聽新聞
0:00 / 0:00
女公關遭砍30刀今解剖！妹哀傷：判死也只是一瞬間 家屬的痛是永遠
台北市谷姓夜店女公關，遭劉姓前男友持彈簧刀連砍30刀身亡；谷女全身多處刀傷，今天解剖，檢察官與法醫採集臟器檢體將進一步檢驗，要釐清致命傷。
劉嫌殺人後逃往宜蘭外公家，落網時自稱有情緒控管問題，因為從事夜店安全工作，所以沒有服藥；再來他說自己月薪只有3萬元上下，卻不但全額負擔2萬5千元與谷女同居的房租及生活開銷，還借錢給谷女購買包包等物品，加上不滿谷女與客人曖昧，一時情緒無法控制才行凶。
谷女妹妹今天參與姐姐解剖過程，妹妹反駁劉嫌說法，直指姐姐從事夜店公關工作，薪水比男方還高，房租及生活開銷，靠劉嫌薪水根本負擔不起，精品包包的價格，也不是劉嫌可以負擔，男方說法根本不合理；劉嫌從事夜店安保工作，做不到兩個月就因為情緒不穩與客人衝突，被店家請離，就再也沒找工作，根本沒有收入。
谷女妹妹說，劉嫌不甘姐姐離開，多次拿彈簧刀到姐姐工作地點、住家堵人，她難過指出，就算男方被判死刑，一槍下去也只是一瞬間，被害家屬失去親人的痛卻是永遠，她希望司法可以重判對方，不要放這種人出來危害社會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言