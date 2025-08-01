現場又下豪雨！南橫五口墜谷搜救中斷 救難人員撤離

台20線南橫公路81.1K處李姓一家五口墜谷失聯，搜救人員今天白天持續在荖濃溪河床搜索，確認找到車體殘骸，但因無法出動大機具只能人力挖掘，沒想到下午4時過後山區雨勢加劇，擔心溪水暴漲危及搜救人員安危，現場指揮官只能下令收拾裝備暫時撤離，搜救中斷。

據現場搜救人員指出，除了找到腳掌及人體骨骼外，今天現場還發現掩埋在河床土石堆中的車體殘骸，但因為河床與南橫公路路面落差百米，因此無法出動重機具挖掘，只能以人力攜帶鐵工一鏟一鏟挖開土石，下午已經發現扭曲變形的車體卡在土石堆中，深埋地下數公尺。

不過就在搜救持續進行過程中，今天下午過後山區雨勢忽大忽小，尤其下午4時許後突然降下強降雨，就怕上游荖濃溪溪水再度暴漲會溢淹到原本裸露出的河床，現場只能下令立即撤離，以免搜救人員來不及逃離會慘遭暴漲溪水沖走。