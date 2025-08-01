想救人卻無能為力…南橫墜谷目擊者目睹事發經過 對意外深感遺憾

台20線南橫公路81.1K前天晚間發生一家五口墜谷，當時在現場目睹過程的送貨司機蔡姓男子雖然第一時間報警求救，但來不及救人便目睹李家連人帶車摔落溪谷，今天他接受檢警筆錄協助釐清事發經過，還原當時大雨滂沱想救人卻無能為力，讓他感到十分「遺憾」。

43歲的蔡姓男子表示，當天他開著貨卡從屏東潮州載運整車礦泉水上山到高雄桃源山區部落，一路從梅蘭到梅山等部落都是送貨範圍，由於當天平地沒有什麼下雨，但就擔心山區的客戶沒水，所以才會依然上山送貨，沒想到送完貨返程途中就目睹意外。

蔡男指出，他從事送水服務大約3年，因為原本是由岳父從事送水給山區客戶，已經10多年的服務，山上有不少老客戶，他接下後也繼續服務這些客人，每次來回都要花上8小時，但只要客戶有需求，他都會定期上山送貨。

不過事發當晚他在山區遇到大雨，就怕南橫公路中斷，所以他大約晚上8時許就返程下山，沒想到才過桃源高中部落，就在途中看到地上出現坑洞，因不敢冒險通過，只好將貨車停靠路旁觀察，未料卻目睹對向李家的車先是輪胎陷進洞中，隨後路面崩塌整輛車翻落。

蔡男對於沒能救到人感到遺憾，不過罹難者家屬今天遇到蔡男時仍表達感謝，能理解當時大雨滂沱情況下，任何人都難以施救，家屬仍感謝蔡男第一時間協助報警請求警消協助。