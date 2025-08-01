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桃園市警察局長新官上任 張善政：持續提升治安成就與民眾滿意度

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園警察局今舉行「卸、新任局長暨分局長、大隊長聯合交接典禮」，由市長張善政主持，他感謝警察同仁過去為桃園治安努力與辛勤付出，去年民眾滿意度排名第一，期勉新任局長廖恆裕未來的警政工作持續進步，促進警政合作與資源整合，持續改善桃園治安。

張善政致詞時，特別感謝剛退休的前局長吳坤旭帶領的桃警團隊，過去不眠不休地對治安的努力，同時在去年度某項民意調查中，民眾對桃園治安滿意度的調查排名第一，期勉新任局長持續提升桃園市警察局的治安成就與民眾滿意度。

他提及，市府也會持續支持警政組織調整，以及近年市警局陸續成立鑑識與數位科技戰情中心，添加科技辦案利器，投入相當資源確保警政工作順利推展，同時感謝義警民防大隊、警友會與相關單位的辛勤付出，共同促進警政合作與資源整合，持續改善桃園治安。

張善政說，新任局長廖恆裕歷練完整、經驗豐富，曾任龜山、平鎮、桃園分局長、鐵路警察局及航空警察局長等要職，對桃園市政與民情相當熟悉，期許廖恆裕延續前局長吳坤旭任內既有基礎，發揮領導專業與實務歷練，深化警政改革，提升治安表現。

新任警察局長廖恆裕中央警官學校行政警察學系50期、行政管理學系碩士，曾任桃園市警局主任秘書及副局長、鐵路警察局長、警政署主任秘書、航空警察局長；此外，原八德分局長王鉉仁陞任市警局警政監；原龍潭分局長張文銘接任八德分局長；原台南市警白河分局長施宇峰警大行政警察學系62期、犯罪防治學系碩士接任龍潭分局長，原市警局公關室主任林東星警大刑事警察學系60期、銘傳公共事務學系碩士接保安警察大隊長。

桃園市警察局新任局長廖恆裕。記者陳恩惠／攝影
桃園市警察局新任局長廖恆裕。記者陳恩惠／攝影
桃園市警察局今天舉行卸、新任局長暨分局長、大隊長交接典禮。記者陳恩惠／攝影
桃園市警察局今天舉行卸、新任局長暨分局長、大隊長交接典禮。記者陳恩惠／攝影
桃園市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，由市長張善政、內政部次長董建宏（左二）主持監交典禮，新任警察局長廖恆裕（右一）由代理局長陳武康手中接下印信。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，由市長張善政、內政部次長董建宏（左二）主持監交典禮，新任警察局長廖恆裕（右一）由代理局長陳武康手中接下印信。記者陳恩惠／翻攝
桃園市警察局今天舉行卸、新任局長暨分局長、大隊長交接典禮，由航警局前局長廖恆裕接任。記者陳恩惠／攝影
桃園市警察局今天舉行卸、新任局長暨分局長、大隊長交接典禮，由航警局前局長廖恆裕接任。記者陳恩惠／攝影
桃園市警察局今天舉行卸、新任局長暨分局長、大隊長交接典禮，除了新任局長廖恆裕是回鍋桃園的舊人外，新任龍潭分局長施宇峰也曾在桃園服務過。記者陳恩惠／攝影
桃園市警察局今天舉行卸、新任局長暨分局長、大隊長交接典禮，除了新任局長廖恆裕是回鍋桃園的舊人外，新任龍潭分局長施宇峰也曾在桃園服務過。記者陳恩惠／攝影
桃園市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，由市長張善政、內政部次長董建宏主持監交，會後在市警局大門合影。記者陳恩惠／攝影
桃園市警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，由市長張善政、內政部次長董建宏主持監交，會後在市警局大門合影。記者陳恩惠／攝影

警察 桃園 張善政

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