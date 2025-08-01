9分局長調動！北市警局高階警官人事交接 今舉辦典禮
警政署日前公布調動高階警官人事，台北市警局今天舉辦布達交接典禮，包含原大同分局分局長陳勇華接任萬華分局分局長等9名分局警官調動，由市長蔣萬安到場主持。
警政署7月29日發布新聞資料表示，考量副署長等重要警職職缺，基於現階段推動治安工作需要，經通盤檢討後，核定調整共計118人，統一於8月1日辦理交接、到任。
台北市警察局今天下午舉辦「卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，由蔣萬安主持，警察局局長李西河擔任監交人。
依北市警局新聞資料，配合警政署辦理重要警職人事調整作業，基於治安勤業務需要，參據各適任人選品德操守、專業能力、工作績效等原則作通盤檢討。
蔣萬安致詞時提到，信義區日前發生攻擊事件，案發後聯繫李西河務必以最快速度逮捕凶嫌破案，並查明真相，當晚警方鎖定嫌犯掌握行蹤，3個多小時與其他單位合力逮捕嫌犯。
他說，特別感謝李西河及相關辦案員警，再次表達肯定及感謝，此外，對於新任官榮膺新職表達恭喜，並強調警方重點工作項目及核心價值，包含打擊詐騙、嚇阻一切暴力犯罪及打擊幫派，台北市對於任何犯罪都零容忍，且應嚴正執法決不寬貸的執行公權力。
台北市警局高階警官異動名單如下：
1.萬華分局分局長由原任大同分局分局長陳勇華接任。
2.大同分局分局長由原任南港分局分局長周哲民接任。
3.南港分局分局長由原任文山第一分局分局長許城銘接任。
4.文山第一分局分局長由原任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長洪漢周接任。
5.松山分局分局長由原任文山第二分局分局長丁靖接任。
6.文山第二分局分局長由原任高雄市政府警察局林園分局分局長陳義宏接任。
7.中正第一分局分局長由原任士林分局分局長陳瑞基接任。
8.士林分局分局長由原任內湖分局分局長蕭惠珠接任。
9.內湖分局分局長由原任保安警察大隊大隊長張玲堅接任。
10.保安警察大隊大隊長由原任秘書室主任謝博賢接任。
11.北市警局局副局長黃勝源調任警政署保安警察第四總隊總隊長。
12.北市警局警政監姜祖培調任警政署保安警察第六總隊主任秘書。
13.中正第一分局分局長張嘉煌陞任警政署專門委員。
14.北市警局後勤科科長陳柏任調任台中市政府警察局保安警察大隊大隊長。
15.台灣警察專科學校教育長張素菱調任北市警局副局長。
16.新北市政府警察局蘆洲分局分局長詹志文及台南市政府警察局永康分局分局長顏勤峰陞任台北市警察局警政監。
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