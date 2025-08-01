9分局長調動！北市警局高階警官人事交接 今舉辦典禮

警政署公布調動高階警官人事，台北市警局1日舉辦布達交接典禮，包含原大同分局分局長陳勇華接萬華分局分局長等9名分局警官調動，市長蔣萬安（右）到場主持。圖／中央社（北市府提供）

警政署日前公布調動高階警官人事，台北市警局今天舉辦布達交接典禮，包含原大同分局分局長陳勇華接任萬華分局分局長等9名分局警官調動，由市長蔣萬安到場主持。

警政署7月29日發布新聞資料表示，考量副署長等重要警職職缺，基於現階段推動治安工作需要，經通盤檢討後，核定調整共計118人，統一於8月1日辦理交接、到任。

台北市警察局今天下午舉辦「卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，由蔣萬安主持，警察局局長李西河擔任監交人。

依北市警局新聞資料，配合警政署辦理重要警職人事調整作業，基於治安勤業務需要，參據各適任人選品德操守、專業能力、工作績效等原則作通盤檢討。

蔣萬安致詞時提到，信義區日前發生攻擊事件，案發後聯繫李西河務必以最快速度逮捕凶嫌破案，並查明真相，當晚警方鎖定嫌犯掌握行蹤，3個多小時與其他單位合力逮捕嫌犯。

他說，特別感謝李西河及相關辦案員警，再次表達肯定及感謝，此外，對於新任官榮膺新職表達恭喜，並強調警方重點工作項目及核心價值，包含打擊詐騙、嚇阻一切暴力犯罪及打擊幫派，台北市對於任何犯罪都零容忍，且應嚴正執法決不寬貸的執行公權力。