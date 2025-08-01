快訊

「雞排博士」曾遭批浪費教育資源 6年後郭董竟特地到店拜訪

戴電子腳環、先生攙扶步出法院 黃呂錦茹關98天獲釋：大家辛苦了

黃呂錦茹涉偽造案1千萬交保 北院：被告坦承全部罪嫌

中央社／ 台北1日電

台北地方法院審理罷免提議書涉偽造案，今天裁定黃呂錦茹1000萬元交保，並實施電子監控。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台北地方法院審理罷免提議書涉偽造案，今天裁定黃呂錦茹1000萬元交保，並實施電子監控。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台北地方法院審理罷免提議書涉偽造案，今天裁定黃呂錦茹1000萬元交保，並實施電子監控，初文卿、姚富文各200萬元交保，均限制出境、出海、住居。北院指出，被告坦承全部罪嫌，無羈押必要。

黃呂錦茹等人涉嫌於今年2月間指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案的提議人名冊。台北地檢署6月16日依違反個資法、偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、吳思瑤罷免案召集人賴苡任、第四區黨部執行長陳奎勳等5人。

北檢偵查期間，聲請羈押禁見黃呂錦茹、初文卿、姚富文獲准，全案起訴後移由台北地方法院審理。北院認定黃呂錦茹等3人有勾串、滅證之虞，仍裁定羈押禁見。

北院今天首度召開準備程序庭，上午提訊在押的黃呂錦茹、初文卿、姚富文，3人均認罪，並聲請具保停止羈押；合議庭下午傳喚賴苡任、陳奎勳到庭。

北院合議庭評議後指出，黃呂錦茹、初文卿、姚富文等被告於準備程序中坦承全部罪嫌，參酌卷證資料，原羈押原因仍然存在，但考量目前審理進度、各被告均自白供述全部犯行且已無任何證據聲請調查各節，認得以具保等方式替代羈押，已無繼續羈押被告的必要。

北院審酌被告的犯罪情狀、家庭狀況及資力，檢察官對是否繼續羈押或為替代羈押的強制處分意見等一切情狀，裁定黃呂錦茹新台幣1000萬元交保，並配戴電子監控設備；初文卿、姚富文各299萬元交保，3人均限制住居、限制出境、出海8個月。

罷免 國民黨 黃呂錦茹 偽造文書

延伸閱讀

黃呂錦茹羈押近百日今1千萬「天價」交保 最開心是聽到「25:0」

黃呂錦茹偽造文書史上最重保？ 藍轟等於50個共諜案 司法恐龍到極點

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

黃呂錦茹涉罷免連署案「改口」認罪 最快今天具保停止羈押

相關新聞

影／左腳配「電子腳環」由先生攙扶步出法院 黃呂錦茹：大家辛苦了

台北地院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案今開庭，黃呂開庭即前遞狀認罪，獲合議庭裁定以1000萬元交保，限...

爬電桿施工出意外…台電工程人員疑觸電「懸掛半空中」 命危送醫搶救

張姓台電工程人員今天在新北市鶯歌區爬電桿施工時，疑不慎觸電，當場昏迷懸掛半空中，經消防人員救下，已無呼吸心跳，命危送醫搶...

新莊箱屍案／拖箱運父屍依殺人罪移送 29歲男喃喃自語：下雨要帶我去哪？

新北市警方偵辦新莊箱屍命案昨天深夜逮捕29歲陳姓男子，透過指紋比對確認死者是他的70歲父親。警方依法停止夜間詢問，今天下...

想救人卻無能為力…南橫墜谷目擊者目睹事發經過 對意外深感遺憾

台20線南橫公路81.1K前天晚間發生一家五口墜谷，當時在現場目睹過程的送貨司機蔡姓男子雖然第一時間報警求救，但來不及救...

現場又下豪雨！南橫五口墜谷搜救中斷 救難人員撤離

台20線南橫公路81.1K處李姓一家五口墜谷失聯，搜救人員今天白天持續在荖濃溪河床搜索，確認找到車體殘骸，但因無法出動大...

桃園市警察局長新官上任 張善政：持續提升治安成就與民眾滿意度

桃園市警察局今舉行「卸、新任局長暨分局長、大隊長聯合交接典禮」，由市長張善政主持，他感謝警察同仁過去為桃園治安努力與辛勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。