新莊箱屍案／紅色行李箱封屍防腐奇效 差點誤導研判死亡時間

新北市警方偵辦新莊箱屍命案，剛開始裝運屍體的紅色行李箱也是清查重點之一，後來甚至發現影響偵辦方向，因為箱子的密封效果直接關乎屍體腐壞程度，最後案情取得重大突破點也跟這個行李箱有關。

新莊箱屍命案陳姓嫌犯被監視器清楚拍到從住家拖著行李箱運屍去扔棄。記者林昭彰／翻攝

7月28日深夜11時許行李箱裝屍命案曝光，警方一方面要找棄屍嫌犯，同時查證死者身分，起初行李箱的取得管道也是清查方向，但檢視箱子發現有使用過的痕跡，並不是新買的。

鑑識小組最早推測死亡時間約3至5天，隔日相驗法醫研判7至10天，專案小組先從7月28日往前調閱監視器，但調到7月12日已經17天都沒有收穫，令人匪夷所思。

後來再去請教法醫和鑑識專家，研判因屍體先套塑膠袋再裝箱封起、扔在陰涼的橋下淺水溝，導致箱內溫度變化較小、遺體氧化速度減緩、受到微生物或昆蟲影響減少，延緩腐壞速度，因此死亡日期或許長達3周以上，甚至更久。