聽新聞
0:00 / 0:00
新莊箱屍案／紅色行李箱封屍防腐奇效 差點誤導研判死亡時間
新北市警方偵辦新莊箱屍命案，剛開始裝運屍體的紅色行李箱也是清查重點之一，後來甚至發現影響偵辦方向，因為箱子的密封效果直接關乎屍體腐壞程度，最後案情取得重大突破點也跟這個行李箱有關。
7月28日深夜11時許行李箱裝屍命案曝光，警方一方面要找棄屍嫌犯，同時查證死者身分，起初行李箱的取得管道也是清查方向，但檢視箱子發現有使用過的痕跡，並不是新買的。
鑑識小組最早推測死亡時間約3至5天，隔日相驗法醫研判7至10天，專案小組先從7月28日往前調閱監視器，但調到7月12日已經17天都沒有收穫，令人匪夷所思。
後來再去請教法醫和鑑識專家，研判因屍體先套塑膠袋再裝箱封起、扔在陰涼的橋下淺水溝，導致箱內溫度變化較小、遺體氧化速度減緩、受到微生物或昆蟲影響減少，延緩腐壞速度，因此死亡日期或許長達3周以上，甚至更久。
警方因此變更調閱監視器的策略，改從6月29日往後調，果然調到第8天7月6日深夜11時許，發現嫌犯拖著行李箱到現場扔棄，順利循線逮捕29歲陳姓男子，進而透過指紋比對查出死者是他的70歲父親，但陳男尚未透露包括父親死因等相關案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言