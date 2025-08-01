墜谷罹難17歲少女的生父悲痛認屍 感謝目擊者及搜救隊幫忙

南橫公路81.1K處墜谷失聯的一家五口，目前僅確認找到17歲潘姓少女遺體，其餘搜救人員都是發現屍塊無法辨認身分。潘女遺體昨運下山送至高雄市殯儀館，今生父潘男前往認屍，雖心情悲痛，但他仍感謝搜救人員及目擊民眾幫忙能在第一時間報警、救援。

據了解，潘姓少女的媽媽吳姓女子（37歲）改嫁李家，吳女與前夫潘男育有1女1子。這次倖存的潘姓少年（14歲）因為事發當天車內坐不下，沒有一同下山採買，因此逃過一劫，但少年的姊姊潘女被發現遺體後確認罹難。

潘姓少女的生父今天上午隨同檢警到高雄市殯儀館相驗遺體認屍，他雖然情緒悲痛，但仍感謝目擊民眾在第一時間能夠幫忙報警求救，他也能理解當下現場大雨滂沱視線不佳，旁人就算想救也無計可施。他也感謝搜救人員在短時間內就找到失蹤的女兒潘女。