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墜谷罹難17歲少女的生父悲痛認屍 感謝目擊者及搜救隊幫忙
南橫公路81.1K處墜谷失聯的一家五口，目前僅確認找到17歲潘姓少女遺體，其餘搜救人員都是發現屍塊無法辨認身分。潘女遺體昨運下山送至高雄市殯儀館，今生父潘男前往認屍，雖心情悲痛，但他仍感謝搜救人員及目擊民眾幫忙能在第一時間報警、救援。
據了解，潘姓少女的媽媽吳姓女子（37歲）改嫁李家，吳女與前夫潘男育有1女1子。這次倖存的潘姓少年（14歲）因為事發當天車內坐不下，沒有一同下山採買，因此逃過一劫，但少年的姊姊潘女被發現遺體後確認罹難。
潘姓少女的生父今天上午隨同檢警到高雄市殯儀館相驗遺體認屍，他雖然情緒悲痛，但仍感謝目擊民眾在第一時間能夠幫忙報警求救，他也能理解當下現場大雨滂沱視線不佳，旁人就算想救也無計可施。他也感謝搜救人員在短時間內就找到失蹤的女兒潘女。
不過潘男現在最掛心的是存活的兒子潘姓少年，因為現在兒子還是無法接受媽媽和姊姊下山買東西就遇上意外，因此他打算等過幾天雨勢變小，會看兒子意願上山接他同住。
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