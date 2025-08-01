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黃呂錦茹羈押近百日今1千萬「天價」交保 最開心是聽到「25:0」
台北地方法院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案今開庭，合議庭裁定黃呂以1000萬元具保停押。據指出，涉及偽造文書案，但1千萬的交保金可說「天價」，令家屬意外，預先只準備600萬不夠，只好臨時再籌錢。
黃呂錦茹上午開庭時，律師遞狀聲請具保停止羈押，法官在庭內為確認，問說「全部坦承嗎？」黃呂僅答一字「是」，其他時間都未說話，合議庭最後裁定黃呂以1000萬元具保停押，並限制住居、出境、出海，施以個案手機和左腳配戴電子腳環科技監控，律師和家屬都鬆了一口氣。
黃呂錦茹因羈押98天，明顯消瘦，且面容憔悴，不過據指出，黃呂錦這段期間，最令她欣慰開心的是726大罷免的結果。黃呂錦茹在看守所，有自己的收音機，但收訊不佳，7月26日晚間想知道罷免投票結果，當天轉了很久，才隱約聽到大罷免25比0，開心振奮，也是近期最令她開心的一事件。
藍營指出，大罷免時，政治氛圍陷入肅殺，操盤北市選舉的黃呂錦茹交保後，黃呂的家人是否還願意讓這位藍軍老將繼續為黨賣命，重掌兵符，還是未知數。據指出，她的家人和娘家，仍希望黃呂能淡出政治，但藍軍基層殷殷期盼，仍希望忠黨愛國的黃呂錦茹能重返市黨部坐鎮`。
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