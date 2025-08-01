快訊

收編被老鷹追的可憐流浪奶貓 夫妻「發現牠超會吃」才驚覺不對：牠不是貓

南橫一家五口墜谷…目擊者：李父3次冒雨求救 為救妻兒人車一起滾落

教學／LINE字體免費下載！「LINE Seed繁體中文版」字型可商用 中英混搭OK

聽新聞
0:00 / 0:00

黃呂錦茹偽造文書史上最重保？ 藍轟等於50個共諜案 司法恐龍到極點

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹罷免連署不實案，迄已羈押禁見98天，她今開庭認罪，合議庭裁定1000萬元具保停押，並限制住居等。藍營批，共諜案才20萬元交保，黃呂交保金等於50個共諜案，直呼法官恐龍到極點，司法雙標，莫此為甚。

合議庭裁定黃呂錦茹以1000萬元具保停押，並限制住居、出境、出海，施以個案手機和左腳配戴電子腳環科技監控。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢表示，心疼黃呂錦茹被羈押那麼久，還壓到大罷免完才交保，整個司法審理過程，真的令人高度懷疑是否有政治力介入。而且黃呂都已經認罪，交保金那麼高，是不是因人設事在故意刁難、修理黃呂？令人匪夷所思，法官要說明清楚。

「沒看過偽造私文書罪嫌有那麼高的交保金，這也太扯了！」李明賢指出，其他縣市黨部幹部數十萬元至百萬元交保，為何針對黃呂設1000萬元高額的交保金，真是無法理解。

李明賢批，共諜案才20萬元交保，「司法雙標，莫此為甚。」黃呂1000萬元交保金等於50個共諜案，簡直不是誇張、扯字可以形容。他大嘆，司法審判令人喪失信心，法官恐龍到極點，這哪有什麼比例原則？

對於黃呂錦茹得要左腳配戴電子腳環科技監控，李明賢直呼，根本是在羞辱人，「70幾歲老人能夠逃去哪？」令人髮指的是，比照叛國罪的共諜案都沒有這種對待，司法根本沒有標準。

議員柳采葳認為，黃呂錦茹不符合比例原則的高額保釋金，是民進黨藉由司法機構對在野黨展開的政治報復，共諜案20萬元交保、挖人眼球者的12萬元交保，面對沒有影響任何當事人權益的案件竟然開出千萬保釋金，這不就是赤裸裸的政治迫害、司法追殺嗎？

柳采葳說，黃呂主委在政治壓力下被迫認罪、相關罷免案已經終結，沒有任何人受到影響卻要求千萬保釋，顯然民進黨介入司法，讓保釋金成政黨攻防的工具，司法武器化將賠上台灣人民對司法的信任度。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，她今開庭認罪，合議庭裁定1000萬元具保停押，並限制住居等。本報系資料照／記者曾原信攝影
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，她今開庭認罪，合議庭裁定1000萬元具保停押，並限制住居等。本報系資料照／記者曾原信攝影

罷免 共諜 黃呂錦茹

延伸閱讀

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

黃呂錦茹涉罷免連署案「改口」認罪 最快今天具保停止羈押

除黃呂錦茹…國民黨這2人也認罪！法院將裁定是否交保

黃呂錦茹今開庭認罪想交保 檢「不同意」：賴苡任有提證據調查

相關新聞

原本能活下來⋯目擊者：李父3次冒雨求救 為救妻兒人車一起滾落

台20線南橫公路81.1K李姓一家五口墜谷，原本駕駛車輛的33歲李姓男子有逃出車外，目擊者稱看到李男冒雨在雨中3次來回求...

黃呂錦茹偽造文書史上最重保？ 藍轟等於50個共諜案 司法恐龍到極點

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，迄已羈押禁見98天，她今開庭認罪，合議庭裁定1000萬元具保停押，並限制住居...

黃呂錦茹羈押近百日今1千萬「天價」交保 最開心是聽到「25:0」

台北地方法院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案今開庭，合議庭裁定黃呂以1000萬元具保停押。據指出，涉及偽...

影／南橫墜谷發現90%車體卡爛泥巨石 挖出浮腫腳掌及髖骨不知男或女

台20線南橫公路81.1K處發生李姓男子一家五口墜谷意外，昨天僅找到17歲潘姓少女遺體，消防局出動特搜大隊等74人及3組...

影／新莊箱屍案3天調閱3千小時監視畫面 一坨糊影成關鍵線索

新北市警方偵辦新莊箱屍命案3天陷入膠著，後來改變調閱監視器策略，並在昨晚地檢署通知解剖遺體之後3小時獲得重大突破，從一坨...

黃呂錦茹涉罷免連署案「改口」認罪 最快今天具保停止羈押

台北地院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案今開庭，羈押禁見98天的黃呂日前遞狀認罪，也聲請具保停止羈押，法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。