黃呂錦茹偽造文書史上最重保？ 藍轟等於50個共諜案 司法恐龍到極點

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，迄已羈押禁見98天，她今開庭認罪，合議庭裁定1000萬元具保停押，並限制住居等。藍營批，共諜案才20萬元交保，黃呂交保金等於50個共諜案，直呼法官恐龍到極點，司法雙標，莫此為甚。

合議庭裁定黃呂錦茹以1000萬元具保停押，並限制住居、出境、出海，施以個案手機和左腳配戴電子腳環科技監控。

國民黨北市議會黨團書記長李明賢表示，心疼黃呂錦茹被羈押那麼久，還壓到大罷免完才交保，整個司法審理過程，真的令人高度懷疑是否有政治力介入。而且黃呂都已經認罪，交保金那麼高，是不是因人設事在故意刁難、修理黃呂？令人匪夷所思，法官要說明清楚。

「沒看過偽造私文書罪嫌有那麼高的交保金，這也太扯了！」李明賢指出，其他縣市黨部幹部數十萬元至百萬元交保，為何針對黃呂設1000萬元高額的交保金，真是無法理解。

李明賢批，共諜案才20萬元交保，「司法雙標，莫此為甚。」黃呂1000萬元交保金等於50個共諜案，簡直不是誇張、扯字可以形容。他大嘆，司法審判令人喪失信心，法官恐龍到極點，這哪有什麼比例原則？

對於黃呂錦茹得要左腳配戴電子腳環科技監控，李明賢直呼，根本是在羞辱人，「70幾歲老人能夠逃去哪？」令人髮指的是，比照叛國罪的共諜案都沒有這種對待，司法根本沒有標準。

議員柳采葳認為，黃呂錦茹不符合比例原則的高額保釋金，是民進黨藉由司法機構對在野黨展開的政治報復，共諜案20萬元交保、挖人眼球者的12萬元交保，面對沒有影響任何當事人權益的案件竟然開出千萬保釋金，這不就是赤裸裸的政治迫害、司法追殺嗎？