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南橫一家五口墜谷…目擊者：李父3次冒雨求救 為救妻兒人車一起滾落

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原本能活下來⋯目擊者：李父3次冒雨求救 為救妻兒人車一起滾落

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

台20線南橫公路81.1K李姓一家五口墜谷，原本駕駛車輛的33歲李姓男子有逃出車外，目擊者稱看到李男冒雨在雨中3次來回求救，最後一眼看到李男跪在崩塌路基邊緣想嘗試救車上受困的妻兒，沒想到瞬間李男就消失在黑暗之中。

據當晚從屏東前往高雄桃源送貨的蔡姓貨運司機表示，當時行經南橫公路事發處時，地面已經出現巨大坑洞塌陷，他看到時立即將貨車停在路邊，不到幾分鐘後看到對向來車，但由於當時下著大雨視線不佳，沒想到對向李家的車就不慎掉到崩塌的洞中，卡在洞口邊緣。

蔡姓司機表示，當時看到對向的車掉進洞中後只能趕快報警，隨後就看到雨中出現人影，對向車上的駕駛李男冒雨從遠處跑來向他求救，並表示能不能用車燈照光，讓他能看清楚車子救人，還聽到李男向他表示「車上有小朋友」。

不過因現場路基淘空坑洞不斷擴大，就在李男來回3次折返冒雨想救車上的妻兒時，蔡姓司機最後瞬間只有看到李男跪在崩塌的坑洞旁，隨後突然就消失在黑暗之中，李男已經跟著掉落的人車摔落南橫公路崩塌邊坡，根本來不及救。

李姓一家五口乘坐的自小客車原本卡在崩塌的南橫公路，疑因坑洞擴大瞬間翻落邊坡。記者巫鴻瑋／翻攝
李姓一家五口乘坐的自小客車原本卡在崩塌的南橫公路，疑因坑洞擴大瞬間翻落邊坡。記者巫鴻瑋／翻攝
對向行車記錄器拍下李姓男子逃出求救身影，冒雨在雨中3次回來求救，最後卻不幸消失在黑暗中。記者巫鴻瑋／翻攝
對向行車記錄器拍下李姓男子逃出求救身影，冒雨在雨中3次回來求救，最後卻不幸消失在黑暗中。記者巫鴻瑋／翻攝

崩塌 南橫

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