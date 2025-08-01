原本能活下來⋯目擊者：李父3次冒雨求救 為救妻兒人車一起滾落

台20線南橫公路81.1K李姓一家五口墜谷，原本駕駛車輛的33歲李姓男子有逃出車外，目擊者稱看到李男冒雨在雨中3次來回求救，最後一眼看到李男跪在崩塌路基邊緣想嘗試救車上受困的妻兒，沒想到瞬間李男就消失在黑暗之中。

據當晚從屏東前往高雄桃源送貨的蔡姓貨運司機表示，當時行經南橫公路事發處時，地面已經出現巨大坑洞塌陷，他看到時立即將貨車停在路邊，不到幾分鐘後看到對向來車，但由於當時下著大雨視線不佳，沒想到對向李家的車就不慎掉到崩塌的洞中，卡在洞口邊緣。

蔡姓司機表示，當時看到對向的車掉進洞中後只能趕快報警，隨後就看到雨中出現人影，對向車上的駕駛李男冒雨從遠處跑來向他求救，並表示能不能用車燈照光，讓他能看清楚車子救人，還聽到李男向他表示「車上有小朋友」。