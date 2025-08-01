影／南橫墜谷發現90%車體卡爛泥巨石 挖出浮腫腳掌及髖骨不知男或女

台20線南橫公路81.1K處發生李姓男子一家五口墜谷意外，昨天僅找到17歲潘姓少女遺體，消防局出動特搜大隊等74人及3組無人機執行搜救任務，今天上午在發現腳趾處開挖，原以為有人，但開挖後僅發現浮腫的腳掌及髖骨，尚無法辨認是男是女，另發現車體，但有90%車體卡爛泥和巨石中，目前僅挖出10%的輪胎底盤。

高市消防局特搜大隊及救難人員今出動74人在李男一家五口南橫墜谷處進行搜救任務，特搜大隊長蘇裕銘指出，今天上午一組人先在發現女性大體位置附近有腳的殘骸位置開挖，一開始以為有人埋在爛泥土堆裡，但開挖後卻只找到已腫的腳掌及人體髖骨殘骸，尚無法證實是男性還是女性，須採家屬DNA比對確認。

此外，另一組救難人員在上游草水檢查哨附近發現車子輪胎底盤，經開挖後，發現車體有90%被埋在地底裡，且有大石頭卡住，車體要全部挖出有其困難處，目前僅挖出10%的輪胎底盤。

蘇裕銘指出，由於現場溪水暴漲，搜救有其危險性，特搜大隊以3組無人機監控溪流狀況。操控無人機的人員分成三組，一組在上游監控河水的水位和有無堰塞湖的形成，以保障執行搜救同仁的安全；第二組無人機在現場監控搜救人員的位置和提供相關資訊；第三組無人機則往下游搜尋，看有無殘骸和車體相關結構。

蘇裕銘表示，目前搜救人員發現車裡墜谷後，有東西從車中拋出來，搜救人員已在沿路河床發現一些散落物，包括小朋友和爸爸的衣服，已經家屬指認無誤。