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影／新莊箱屍案3天調閱3千小時監視畫面 一坨糊影成關鍵線索

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市警方偵辦新莊箱屍命案3天陷入膠著，後來改變調閱監視器策略，並在昨晚地檢署通知解剖遺體之後3小時獲得重大突破，從一坨超模糊紅色晃動影像擴大追出嫌犯，短短3日內檢視25天共3千小時畫面終於突破盲點。

上個月28日深夜11時許行李箱裝屍命案曝光，警方一方面要找棄屍嫌犯，同時查證死者身分。鑑識小組最早推測死亡時間約3至5天，隔日相驗法醫研判7至10天，專案小組因此從7月28日往前調閱監視器，但調到7月12日共17天都沒有收穫，令人匪夷所思。

期間監視器拍到有幾個人曾在棄屍地點走動，但查訪結果都只是路過，排除嫌疑。由於一般監視器檔案最多儲存30日就會被新檔案覆蓋，警方在時間壓力下決定變更策略，改從存檔最後一天6月29日往後調，調到第8天7月6日發現棄屍現場深夜有一坨超模糊紅色影像，後面還有類似人影晃動。

這支私人的老舊監視器其實已被主人拆掉，7月15日便已拆裝換新，舊檔案被警方挖出來分析，靠一坨紅影聯想到紅色行李箱，研判是關鍵畫面，立即召集人馬再調其他角度鏡頭，逐步比對確認，最終清楚拍到陳男從家裡走到棄屍地點將行李箱扔進水溝完整過程。2小時之後突襲逮捕嫌犯。

新北市警方偵辦新莊箱屍命案3天陷入膠著，共調閱3千小時監視畫面，最後從這一坨解析度超低、畫面超模糊的紅影，推測是行李箱，終於突破盲點成關鍵線索逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝
新北市警方偵辦新莊箱屍命案3天陷入膠著，共調閱3千小時監視畫面，最後從這一坨解析度超低、畫面超模糊的紅影，推測是行李箱，終於突破盲點成關鍵線索逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝

棄屍 行李箱

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