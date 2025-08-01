台南男騎車闖紅燈遭攔 竟帶神主牌暗藏毒品彩虹菸
台南市王姓男子日前凌晨騎機車闖紅燈遭攔查，當場被查獲置物箱神主牌暗藏彩虹菸毒品，王男再主動交出K他命，警方訊後依法送辦。
台南市警局歸仁分局今天指出，警方7月30日凌晨在仁德區中正路攔查騎機車闖紅燈的王男，王男當下神情緊張，警方查覺有異，隨後在機車置物箱找到神主牌，且在神主牌搜出暗藏的6根彩虹菸。
王男眼見無法閃避警方追查，再主動交出隨身1包K他命；王男尿液初檢也出現毒品反應。警方訊後依毒品罪嫌送辦。
警方表示，彩虹菸是頗為罕見的毒品，具有特殊氣味與包裝，常被誤認為糖果或香菸，危害性高，警方初判王男有販毒嫌疑，將持續追查毒品來源及流向。
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