南橫墜谷出動無人機搜索 找到屍塊疑為腳掌、身軀組織 待DNA確認

台20線南橫公路81.1K處發生一家五口墜谷意外，搜救人員昨天找到17歲潘姓少女遺體，但因為缺少頭顱，仍須以DNA確認身分，今天傳出利用空拍再尋獲屍塊，疑似為腳掌及身軀組織，搜救人員持續在周邊開挖，後續將以DNA確認身分。

搜救人員今天上午天亮後約上午8時許再次垂降至荖濃溪谷搜尋失蹤人員，因落差高達百公尺，搜救人員利用繩索搭設多個平台，讓人員能夠順利抵達崩塌底部，因昨天在溪谷搜尋時曾尋獲車體輪胎，因此搜救隊研判可能解體的車體散落在荖濃溪畔周邊。

搜救人員出動空拍除了發現輪胎，也發現疑似腳掌屍塊，目前正進行地毯式搜索，除了找到屍塊外，還發現疑似嬰兒衣物，不過仍須確認是否有失蹤人員掩埋在溪床土石堆當中，但現場因位處溪谷，無法動用大型機具，只能採人力挖掘。