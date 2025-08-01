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南橫墜谷出動無人機搜索 找到屍塊疑為腳掌、身軀組織 待DNA確認

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導

台20線南橫公路81.1K處發生一家五口墜谷意外，搜救人員昨天找到17歲潘姓少女遺體，但因為缺少頭顱，仍須以DNA確認身分，今天傳出利用空拍再尋獲屍塊，疑似為腳掌及身軀組織，搜救人員持續在周邊開挖，後續將以DNA確認身分。

搜救人員今天上午天亮後約上午8時許再次垂降至荖濃溪谷搜尋失蹤人員，因落差高達百公尺，搜救人員利用繩索搭設多個平台，讓人員能夠順利抵達崩塌底部，因昨天在溪谷搜尋時曾尋獲車體輪胎，因此搜救隊研判可能解體的車體散落在荖濃溪畔周邊。

搜救人員出動空拍除了發現輪胎，也發現疑似腳掌屍塊，目前正進行地毯式搜索，除了找到屍塊外，還發現疑似嬰兒衣物，不過仍須確認是否有失蹤人員掩埋在溪床土石堆當中，但現場因位處溪谷，無法動用大型機具，只能採人力挖掘。

搜救隊已將部分殘缺的遺體運下山，目前暫置於寶來消防分隊，而昨天尋獲的潘姓少女遺體，已經運往殯儀館，但因缺少頭顱，搜救人員正努力尋找，並搜尋李家其餘失蹤人員，希望能將一家五口完整找到。

搜救人員持續在荖濃溪床搜尋墜谷的李家失蹤人員，傳出尋獲部分屍塊。記者巫鴻瑋／翻攝
搜救人員持續在荖濃溪床搜尋墜谷的李家失蹤人員，傳出尋獲部分屍塊。記者巫鴻瑋／翻攝
搜救人員持續在荖濃溪床搜尋墜谷的李家失蹤人員，傳出尋獲部分屍塊。記者巫鴻瑋／翻攝
搜救人員持續在荖濃溪床搜尋墜谷的李家失蹤人員，傳出尋獲部分屍塊。記者巫鴻瑋／翻攝

遺體 失蹤 空拍

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