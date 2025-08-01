除黃呂錦茹…國民黨這2人也認罪！法院將裁定是否交保

台北地方法院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，除黃呂認罪並聲請具保停押之外，黨部書記長初文卿、總幹事姚富文今也向法院表示「全部認罪」，也聲請具保停押。

初文卿、姚富文被法警提解至法庭，黨部人員及支持者紛紛在旁聽席揮手、振臂表達加油之意，初、姚兩人也點頭致意。初、姚均表示「我認罪」，其餘請律師代為回答。

初文卿委任律師葉慶元表示，初文卿認罪且誠心悔悟，依法院類似案例，即使在被告有獲得財產上利益的情況，多半是易科罰金之刑，甚至是宣告緩刑，初文卿沒有財產上所得，連署文件也沒有造成危害，建請法院從輕量刑。

姚富文委任律師也說，姚富文對於檢察官起訴事實均承認、不爭執。法官問及證據能力部分，初文卿、姚富文律師均稱不爭執，也沒有要聲請證據調查。

法官再問對於被告是否延押或具保停押的意見，檢察官指出，案件審結前羈押原因仍存在，建請法院依法處理。

初文卿律師指出，初文卿7月28日已具狀聲請具保、撤銷羈押，初文卿認罪沒有翻供的可能性，且前一庭旁聽得知本案主嫌黃呂錦茹也已認罪，沒有勾串可能性及必要性，沒有繼續羈押的必要。

姚富文律師表示，原羈押裁定所稱姚富文仍可與其他共同被告、證人串供或滅證，但姚富文已經全部認罪，對於犯罪事實及證據均不爭執，姚富文也沒有要傳喚證人，顯然羈押原因已不存在，檢察官所述其他被告仍有可能聲請調查證據，此部分請法院諭知其他被告做適當處分，而非將此不利益歸於姚富文。