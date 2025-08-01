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台灣20%是暫時性稅率 賴政府談判還留有一手？

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

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除黃呂錦茹…國民黨這2人也認罪！法院將裁定是否交保

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹罷免連署不實案，除黃呂認罪並聲請具保停押之外，黨部書記長初文卿、總幹事姚富文今也向法院表示「全部認罪」，也聲請具保停押。

初文卿、姚富文被法警提解至法庭，黨部人員及支持者紛紛在旁聽席揮手、振臂表達加油之意，初、姚兩人也點頭致意。初、姚均表示「我認罪」，其餘請律師代為回答。

初文卿委任律師葉慶元表示，初文卿認罪且誠心悔悟，依法院類似案例，即使在被告有獲得財產上利益的情況，多半是易科罰金之刑，甚至是宣告緩刑，初文卿沒有財產上所得，連署文件也沒有造成危害，建請法院從輕量刑。

姚富文委任律師也說，姚富文對於檢察官起訴事實均承認、不爭執。法官問及證據能力部分，初文卿、姚富文律師均稱不爭執，也沒有要聲請證據調查。

法官再問對於被告是否延押或具保停押的意見，檢察官指出，案件審結前羈押原因仍存在，建請法院依法處理。

初文卿律師指出，初文卿7月28日已具狀聲請具保、撤銷羈押，初文卿認罪沒有翻供的可能性，且前一庭旁聽得知本案主嫌黃呂錦茹也已認罪，沒有勾串可能性及必要性，沒有繼續羈押的必要。

姚富文律師表示，原羈押裁定所稱姚富文仍可與其他共同被告、證人串供或滅證，但姚富文已經全部認罪，對於犯罪事實及證據均不爭執，姚富文也沒有要傳喚證人，顯然羈押原因已不存在，檢察官所述其他被告仍有可能聲請調查證據，此部分請法院諭知其他被告做適當處分，而非將此不利益歸於姚富文。

法官庭末諭知本案侯核辦，並請被告暫還候審室，並請律師暫候，預計今日會處理相關具保停押或羈押等事宜。

國民黨台北市黨部書記長初文卿。圖/聯合報系資料照片
國民黨台北市黨部書記長初文卿。圖/聯合報系資料照片
國民黨台北市黨部總幹事姚富文（右）。圖/聯合報系資料照片
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罷免 黃呂錦茹

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