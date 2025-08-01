新莊箱屍命案／嫌犯被逮時蜘蛛爬到背上 死者指紋比對確認是他父親

新北市警方偵辦新莊箱屍命案昨天深夜逮捕29歲陳姓男子，懷疑死者是他父親，並查出陳男還有3個姊姊沒住一起，但打電話給其中1人，她的反應卻出乎意料，竟稱：我管不了那麼多了！稍早經指紋比對已確認死者是陳嫌父親。

警方最初採到屍體的指紋非常模糊，用電腦比對所有檔案資料都沒結果，昨晚逮捕陳姓嫌犯之後，今天用他父親服役時的指紋檔案，剛剛經人工比對確定吻合。

據了解，陳家同住在新莊的三口人，父親70歲、母親50歲，夫妻都有身心障礙手冊，兒子29歲，3人戶籍都在基隆。另有3個女兒未同住。

新莊的鄰居說他們搬來沒幾年，父親年紀、身高、行動不便、髮稀、失蹤約1個月等特徵都和警方描述吻合。警方昨天深夜11時許到場敲門無人回應，準備攻堅破門時，陳嫌開門立即被捕，但胡言亂語顯得激動，還曾質問：你們幹嘛抓我？

據轉述，他們家裡還算整齊乾淨，另還發現其他行李箱。陳嫌後來被拖出屋外壓制在地上，竟有1隻蜘蛛爬到他背上，由於本案死者背後就有1個蜘蛛圖樣刺青，員警故意嚇他：你爸來找你了！他卻吵著說：我要尿尿、回去（警局）再問。到警局之後還是答非所問或保持沉默，未坦承涉案。

而陳母在警方逮捕她兒子過程，自始至終呆坐在臥室床上不發一語，也沒有情緒反應，後來被詢問：妳老公人呢？她僅冷冷回稱：去了！令人不知所云。

警方查出上個月曾有1通從基隆打出的報案電話，明指陳家在新莊的地址「有家庭糾紛」需要協助，但警方、消防、里長都到場，按鈴敲門無人回應，查無具體事證。員警嘗試聯繫其中1名女兒，希望協助釐清案情，但對方不願意到警局，並回稱：我管不了（娘家的事）那麼多了！