新莊箱屍命案／29歲棄屍嫌犯昨晚落網 檢警今解剖追查死因

新北市新莊箱屍命案偵辦膠著3天，警方擴大調閱監視器終於鎖定嫌犯，昨天深夜逮捕29歲陳姓男子到案。本案從7月28日發現屍體、查出嫌犯於6日棄屍、31日突襲逮人。檢警及法醫今天上午前往市立板橋殯儀館解剖進一步確認死因。

新莊區立泰里長許文章28日深夜11時許，下班返家途中在新泰路381巷底小水溝，發現紅色大行李箱發出腐臭、很重拉不動，報案和2名警員合力拖上岸，打開赫見黑色塑膠袋裹著爬滿蛆的男性腐屍。

箱屍命案發生後，死者身上有2處刺青，一處在後背部有蜘蛛圖樣的刺青，約1個手掌大小，另左手臂有模糊刺青，但身分不明，警方曾公布刺青圖案希望民眾出面指認，協助釐清死者身分。