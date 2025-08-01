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新莊箱屍命案／29歲棄屍嫌犯昨晚落網 檢警今解剖追查死因
新北市新莊箱屍命案偵辦膠著3天，警方擴大調閱監視器終於鎖定嫌犯，昨天深夜逮捕29歲陳姓男子到案。本案從7月28日發現屍體、查出嫌犯於6日棄屍、31日突襲逮人。檢警及法醫今天上午前往市立板橋殯儀館解剖進一步確認死因。
新莊區立泰里長許文章28日深夜11時許，下班返家途中在新泰路381巷底小水溝，發現紅色大行李箱發出腐臭、很重拉不動，報案和2名警員合力拖上岸，打開赫見黑色塑膠袋裹著爬滿蛆的男性腐屍。
箱屍命案發生後，死者身上有2處刺青，一處在後背部有蜘蛛圖樣的刺青，約1個手掌大小，另左手臂有模糊刺青，但身分不明，警方曾公布刺青圖案希望民眾出面指認，協助釐清死者身分。
警方專案小組同時動員30餘名警力偵辦及10名鷹眼隊員日夜不停調閱，回溯長達22天監視器畫面，發現29歲陳姓男子曾拖著紅色行李箱徒步棄屍，涉有重嫌，昨深夜順利循線拘提到案，目前仍在釐清陳男的涉案動機。
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