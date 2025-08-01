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南橫一家2死3失蹤出動無人機搜尋 露出小手殘骸今開挖
高雄桃源區李姓夫妻前晚冒滂沱大雨，行經台廿線81點1公里處，因路基淘空坍方，車輛翻落邊坡，造成2死3失蹤，今天上午山區仍持續降下豪大雨，救難人員打算在露出小手殘骸處開挖，上午先出動無人機在泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。
高雄桃源區李姓夫妻前晚駕車因路基崩坍翻落邊坡，造成2死3失蹤，僅14歲次子因照顧祖父未隨行逃過一劫。
當晚李男冒滂沱大雨，開車行經台廿線81點1公里處，因路基淘空坍方，車輛翻落邊坡，李男爬上來求救哭喊「車上還有妻子跟3名小孩」，旋即轉身衝下邊坡救妻小，警消趕到不見人車蹤影，昨天搜救找到李家17歲少女的遺體，另發現露出土堆有手臂及一截斷指，確認2死，尚有3人失聯。
今天上午山區仍持續降下豪大雨，救難人員打算冒雨在露出小手的殘骸處進行開挖，上午並先出動無人機在泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。
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