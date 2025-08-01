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南橫一家2死3失蹤出動無人機搜尋 露出小手殘骸今開挖

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄桃源區李姓夫妻前晚冒滂沱大雨，行經台廿線81點1公里處，因路基淘空坍方，車輛翻落邊坡，造成2死3失蹤，今天上午山區仍持續降下豪大雨，救難人員打算在露出小手殘骸處開挖，上午先出動無人機在泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。

高雄桃源區李姓夫妻前晚駕車因路基崩坍翻落邊坡，造成2死3失蹤，僅14歲次子因照顧祖父未隨行逃過一劫。

當晚李男冒滂沱大雨，開車行經台廿線81點1公里處，因路基淘空坍方，車輛翻落邊坡，李男爬上來求救哭喊「車上還有妻子跟3名小孩」，旋即轉身衝下邊坡救妻小，警消趕到不見人車蹤影，昨天搜救找到李家17歲少女的遺體，另發現露出土堆有手臂及一截斷指，確認2死，尚有3人失聯。

今天上午山區仍持續降下豪大雨，救難人員打算冒雨在露出小手的殘骸處進行開挖，上午並先出動無人機在泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。

高市救難人員上午先出動無人機在南橫公路坍塌處的泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。記者石秀華／翻攝
高市救難人員上午先出動無人機在南橫公路坍塌處的泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。記者石秀華／翻攝
高市救難人員上午先出動無人機在南橫公路坍塌處的泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。記者石秀華／翻攝
高市救難人員上午先出動無人機在南橫公路坍塌處的泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。記者石秀華／翻攝
高市救難人員上午先出動無人機在南橫公路坍塌處的泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。記者石秀華／翻攝
高市救難人員上午先出動無人機在南橫公路坍塌處的泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。記者石秀華／翻攝
高市救難人員上午先出動無人機在南橫公路坍塌處的泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。記者石秀華／翻攝
高市救難人員上午先出動無人機在南橫公路坍塌處的泥流上方以及邊坡搜尋，救難人員則沿溪邊找尋，搜救持續進行。記者石秀華／翻攝

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