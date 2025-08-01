押了98天！藍營罷免連署不實今首開庭 黃呂錦茹「打頭陣」出庭

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）羈押禁見中。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，今10時00分首開庭，黃呂自偵查中羈押禁見迄今98天，今要提解出庭受審；受命法官共對5名被告行準備程序，安排全天庭期，主要被告黃呂錦茹「打頭陣」。

黃呂錦茹今年4月25日於偵查中檢察官第2次聲押才獲裁准，扣除她一度裁定無保請回獲釋的天數，迄已羈押禁見98天。

全案起訴5人、3人在押，法官今安排全天庭期審案，依序是上午提解黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿，下午提解國民黨台北市黨部總幹事姚富文、傳喚國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳、傳喚罷免民進黨立委吳思瑤的「藍罷團」召集人賴苡任。

依檢方起訴書，黃呂錦茹為免台北市議員鍾小平搶先申請罷免民進黨吳沛憶，召集黨員及志工2天內共偽造5211份「雙吳」吳思瑤、吳沛憶的罷免提議書，涉違反個人資料保護法、偽造文書罪。