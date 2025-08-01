新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食但被抱怨超噁「餿水粥」 死者疑其父
新北市新莊箱屍命案昨天深夜有重大突破，警方逮捕精神狀況不穩的29歲陳姓男子，發現他平常都推著小攤車兜售芋頭粥等餐點，但被買過的客人形容是「餿水粥」；鄰居則說死者行動不便，特徵很像陳男父親。
鄰居說，陳家三口父親腳不方便疑似身障、母親和兒子疑有智能問題；平常兒子會推著小攤車到新莊體育園區、中平路、幸福路商圈、新泰路與中正路口等地兜售芋頭粥等熱食，但曾有客人在臉書貼文抱怨「75元買了一個垃圾，根本沒打開，袋子拿過手整個是垃圾場味超噁」。
網友紛紛留言，「我買過，麵線裡的肉都有油耗味，我最後倒了」、「黃色牌子，寫著早午餐，這幾天都有看到，而且感覺一直在那邊，完全沒離開，東西看起來很髒亂」、「帶女兒經過，老闆有過來搭訕小朋友，也有想著看起來是辛苦的小攤」。
還有人說，「看到老闆跟一個坐輪椅的阿伯說：芋頭通氣血，你就是沒吃我的阿賢師芋頭粥才癱瘓不能走路」、「讓你賣餿水之外還給我寫地獄梗啊！」也有人質疑明明攤車只有2個大鍋子，手寫招牌卻列出10幾種餐點品項，覺得不合理，令人印象深刻。詳細案情尚待警方調查釐清。
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