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新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食曾被人抱怨像「餿水粥」 死者疑其父

新莊箱屍命案／凶嫌推車賣餐食但被抱怨超噁「餿水粥」 死者疑其父

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊箱屍命案昨天深夜有重大突破，警方逮捕精神狀況不穩的29歲陳姓男子，發現他平常都推著小攤車兜售芋頭粥等餐點，但被買過的客人形容是「餿水粥」；鄰居則說死者行動不便，特徵很像陳男父親。

鄰居說，陳家三口父親腳不方便疑似身障、母親和兒子疑有智能問題；平常兒子會推著小攤車到新莊體育園區、中平路、幸福路商圈、新泰路與中正路口等地兜售芋頭粥等熱食，但曾有客人在臉書貼文抱怨「75元買了一個垃圾，根本沒打開，袋子拿過手整個是垃圾場味超噁」。

網友紛紛留言，「我買過，麵線裡的肉都有油耗味，我最後倒了」、「黃色牌子，寫著早午餐，這幾天都有看到，而且感覺一直在那邊，完全沒離開，東西看起來很髒亂」、「帶女兒經過，老闆有過來搭訕小朋友，也有想著看起來是辛苦的小攤」。

還有人說，「看到老闆跟一個坐輪椅的阿伯說：芋頭通氣血，你就是沒吃我的阿賢師芋頭粥才癱瘓不能走路」、「讓你賣餿水之外還給我寫地獄梗啊！」也有人質疑明明攤車只有2個大鍋子，手寫招牌卻列出10幾種餐點品項，覺得不合理，令人印象深刻。詳細案情尚待警方調查釐清。

新莊箱屍命案的29歲陳姓嫌犯平常賣餐食，有人質疑明明攤車只有2個大鍋子，手寫招牌卻列出10幾種餐點品項，覺得不合理，令人印象深刻。記者林昭彰／攝影
新莊箱屍命案的29歲陳姓嫌犯平常賣餐食，有人質疑明明攤車只有2個大鍋子，手寫招牌卻列出10幾種餐點品項，覺得不合理，令人印象深刻。記者林昭彰／攝影
新莊箱屍命案昨天深夜有重大突破，警方逮捕29歲陳姓男子，發現他平常都推著小攤車兜售芋頭粥等餐點，但被買過的客人形容是「餿水粥」；鄰居則說死者行動不便，特徵很像陳男父親。記者林昭彰／翻攝
新莊箱屍命案昨天深夜有重大突破，警方逮捕29歲陳姓男子，發現他平常都推著小攤車兜售芋頭粥等餐點，但被買過的客人形容是「餿水粥」；鄰居則說死者行動不便，特徵很像陳男父親。記者林昭彰／翻攝
新莊箱屍命案的29歲陳姓嫌犯平常推攤車賣餐食，但曾被買過的客人在臉書貼文形容是「餿水粥」。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人
新莊箱屍命案的29歲陳姓嫌犯平常推攤車賣餐食，但曾被買過的客人在臉書貼文形容是「餿水粥」。圖／翻攝臉書愛新莊我是新莊人

芋頭 鄰居 身障 命案

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