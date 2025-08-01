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影／新莊箱屍案冥冥中巧合！都是深夜11點 確定解剖時間案情就有突破

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊箱屍命案偵辦膠著3天，警方擴大調閱監視器終於鎖定嫌犯，昨天深夜逮捕29歲陳姓男子到案。本案從7月28日發現屍體、查出嫌犯於6日棄屍、31日突襲逮捕，三個重要時間都是深夜11時許，冥冥之中似有巧合。

新莊區立泰里長許文章28日深夜11時許，下班返家途中在新泰路381巷底小水溝，發現紅色大行李箱發出腐臭、很重拉不動，報案和2名警員合力拖上岸，打開赫見黑色塑膠袋裹著爬滿蛆的男性腐屍。

隔日檢警完成相驗，初步未發現明顯致命傷、屍體腐爛無法辨識容貌、也採不到指紋，後續安排化驗DNA比對身分。

法醫研判死者年齡在60歲以上，死亡時間應超過一個星期，身體特徵為光頭、身高約150至160公分、體型瘦小，雙腳萎縮疑似身障，背部有蜘蛛圖樣刺青、左手臂刺青圖案難辨，穿淺色的polo衫和休閒長褲、未穿鞋子。

警方一方面調閱監視器追查棄屍嫌犯，同時查證死者身分，但監視器數量和時間從10天不斷向前擴大回溯均無所獲，死者特徵透過媒體呼籲指認、刑事系統查詢、DNA比對也都還沒有結果，偵辦3天案情陷入膠著。

由於一般監視器畫面存檔約30天就會被覆蓋，在時間壓力下，新莊警分局動員30名警力在案發地點周邊地毯式訪查上百個居民，同時安排近10名員警徹夜未眠調閱監視器，昨晚地檢署通知今天上午解剖遺體釐清死因，隨後鷹眼隊便在回溯第22天的畫面中獲得突破性進展。

專案小組鎖定29歲陳姓男子於6日深夜11時許，從中平路住家拖著紅色行李箱，徒步約500公尺經新泰路走到案發地點丟棄，涉有重嫌，立刻向檢察官報准逕行拘提，昨天深夜11時許突襲陳嫌住處將他逮捕到案，依法夜間停止詢問，是否他殺、動機、有無共犯等相關案情尚待釐清。

新莊箱屍命案偵辦3天陷入膠著，昨晚獲得重大突破，警方查出29歲陳姓男子於7月6日深夜拖著紅色行李箱到案發地點丟棄，發動突襲將他逮捕歸案，相關案情尚待釐清。記者林昭彰／攝影
新莊箱屍命案偵辦3天陷入膠著，昨晚獲得重大突破，警方查出29歲陳姓男子於7月6日深夜拖著紅色行李箱到案發地點丟棄，發動突襲將他逮捕歸案，相關案情尚待釐清。記者林昭彰／攝影
警方偵辦新莊箱屍命案，調閱監視器發現陳姓男子7月6日深夜11時許，拖著紅色行李箱走到案發地點丟棄，涉有重嫌。記者林昭彰／翻攝
警方偵辦新莊箱屍命案，調閱監視器發現陳姓男子7月6日深夜11時許，拖著紅色行李箱走到案發地點丟棄，涉有重嫌。記者林昭彰／翻攝
新莊箱屍命案死者背部有1個蜘蛛刺青，檢警公布圖樣呼籲民眾指認但沒有結果。昨晚地檢署通知今天上午解剖遺體，隨後警方調閱監視器便獲得突破性進展。圖／警方提供
新莊箱屍命案死者背部有1個蜘蛛刺青，檢警公布圖樣呼籲民眾指認但沒有結果。昨晚地檢署通知今天上午解剖遺體，隨後警方調閱監視器便獲得突破性進展。圖／警方提供
新莊區立泰里長許文章28日深夜11時許，在新泰路381巷底水溝發現這個紅色行李箱發出腐臭，報案和2名警員合力拖上岸，打開赫見黑色塑膠袋裹著爬滿蛆的男性屍體。圖／警方提供
新莊區立泰里長許文章28日深夜11時許，在新泰路381巷底水溝發現這個紅色行李箱發出腐臭，報案和2名警員合力拖上岸，打開赫見黑色塑膠袋裹著爬滿蛆的男性屍體。圖／警方提供
警方偵辦新莊箱屍命案，鎖定29歲陳姓男子7月6日深夜11時許，從中平路住家拖著紅色行李箱，徒步約500公尺經新泰路走到案發地點丟棄，涉有重嫌。圖／警方提供
警方偵辦新莊箱屍命案，鎖定29歲陳姓男子7月6日深夜11時許，從中平路住家拖著紅色行李箱，徒步約500公尺經新泰路走到案發地點丟棄，涉有重嫌。圖／警方提供
新莊區立泰里長許文章28日深夜11時許，在新泰路381巷底水溝發現1個紅色行李箱發出腐臭，報案和2名警員合力拖上岸，打開赫見黑色塑膠袋裹著爬滿蛆的男性屍體。記者林昭彰／攝影
新莊區立泰里長許文章28日深夜11時許，在新泰路381巷底水溝發現1個紅色行李箱發出腐臭，報案和2名警員合力拖上岸，打開赫見黑色塑膠袋裹著爬滿蛆的男性屍體。記者林昭彰／攝影

監視器 行李箱

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