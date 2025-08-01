信義區夜店女公關割喉案 法院裁定凶嫌前男友羈押

台北市信義區一間知名夜店谷姓女公關，前晚上班前在信義威秀影城地下停車場，遭劉姓前男友砍傷頸部及腹部，緊急送醫不治，警方凌晨在宜蘭五結區逮捕劉男，信義分局詢後依殺人罪將劉男移送台北地檢署，檢方認為劉男涉犯殺人重罪，有事實足認有逃亡之虞聲請羈押，法院審理後裁定羈押。

檢警初步相驗發現，谷女頸部、胸部、腹部都有刀傷，全身至少中4刀、刀刀致命，詳細死因有待進一步複驗。

據調查，谷女（27歲）早因感情問題與劉男（22歲）吵架分手，谷女今年5月才報警指劉男家暴，前兩天才拿到保護令，沒想到昨晚上班時，遭劉男持刀割頸及砍傷腹部，當下失去呼吸心跳、現場血流如注。

據了解，谷女畢業於明德企管系，過去曾在金融業上班，因對法律有興趣，3年前曾準備書記官考試，後來因緣際會轉往夜店當公關，她的Threads上還貼有法律筆記，詎料遇上恐怖情人被刺殺身亡。