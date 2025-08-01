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酒店女公關遭砍30刀殞命 前男友凌晨收押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市信義區谷姓夜店女公關命案，兇嫌谷女前男友劉柏葳昨天在宜蘭落網，檢方依殺人罪聲押，台北地院審理，今天凌晨裁准。

谷姓女子與劉分手後屢遭糾纏，今年5月間報警提告，還聲請家暴保護令，保護令7月28日獲准；前天，谷女在社群上PO出劉割爛她的精品包包照、報案單、驗傷單，聲稱損失150萬元，還指要和劉「法庭見」。

谷女友人好意留言「小心他砍你」、「保護令不過只是一張紙」。

前晚8點40分，谷女騎電動滑板車進入地下停車場停放，劉現身與谷女爆發口角，強行將谷女車場內樓梯間，再持彈簧刀狂砍谷女至少30刀，行凶後，劉開著租來的轎車逃逸，再換騎摩托車逃到宜蘭縣五結鄉的外公家，3個小時後警方將劉逮捕。

劉稱，他在夜店當安管人員，月薪2萬5000元，卻要負擔谷女的全部生活開銷，案發時他要找谷女追討10萬元，一時情緒失控而犯案，後來發生什麼事已不記得，訊後由檢察官聲請羈押。

宜蘭 夜店 保護令

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