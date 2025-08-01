聽新聞
0:00 / 0:00
南橫憾事一家人差5公里到家…14歲兒看家逃死劫 問母為何不回來
高雄桃源區李姓夫妻前晚駕車因路基崩坍翻落邊坡，造成二死三失蹤，僅十四歲次子未隨行逃過一劫，一夜之間成為孤兒，不斷喃喃自語「媽媽騙人，為何到現在還沒回家」，令親友鼻酸。
李姓夫妻育有四名未成年子女，家境不寬裕；吳姓妻子帶十七歲女兒及十四歲兒子再婚，嫁給花蓮李姓阿美族人，兩人婚後生下一對兒女，剛幫么女辦完滿月酒。親友說，李家原在高雄市區租房子，全靠李男當板模工賺錢，吳女是長照臨時人力，近日比較常返回部落。
李家接連遭逢厄運，今年五月，吳女十七歲讀高中的女兒在梅蘭明隧道車禍重傷，昏迷指數只有三分，上月才痊癒出院，兩至三周需下山回診。吳女為此返回山上定居照顧女兒，前天下午長女需要回診，剛滿月的幼女身體也不適，一家人冒雨下山。
高雄市議員高忠德表示，李家全家六人因車子坐不下，獨留十四歲次子在家照顧祖父；出事地點離家僅五公里，只差十幾分鐘就回到家，發生意外的路段積水很深，視線很差看不見道路塌陷，親友十分哀慟，「希望一家五人（遺體）都可以找齊」。
高忠德說，得知噩耗後，張家次子從早上開始都不講話，喃喃自語「媽媽騙我，說要下山要買東西，為何到現在還沒回來」，令親友鼻酸，同時憂心小孩頓失依靠，生活成問題。
高雄市社會局指出，李家是列冊低收入戶，可依福利身分申請相關救助措施，死亡救助每人發給廿萬元，急難救助則是戶內人口死亡無力殮葬，低收入戶可補助兩萬元。桃源區公所說，會給李家後續協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言