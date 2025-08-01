快訊

影／新莊箱屍命案重大突破！鷹眼隊擴大調閱 警方深夜突襲逮捕1嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／目視巡查 難防南橫悲劇重演

聯合報／ 本報記者邱瓊玉

台廿線南橫公路桃源路段因路基流失，造成一輛小客車一家五口墜谷，儘管交通部公路局稱該路段為「安全道路」，才未列入雨量監控範圍，且才完成莫拉克風災修復工程，路基穩定；既然穩定、安全路段，意外發生後又稱是路基「無預警流失」，因此犧牲人命更顯諷刺。

氣象署監測桃源區測站廿四小時累積雨量飆破一千毫米，直逼莫拉克風災雨勢，如此極端雨量早已超過山區道路啟動封閉機制的門檻，公路局卻因「該路段未設雨量監測、未列管為易坍方區」為由，未啟動預警性封路，顯然與現實風險脫節。

更何況南橫多處路段，都因地質脆弱，每逢颱風、豪雨就傳出坍方、落石等災情，這樣一條高風險道路，沿路雖有監視器協助查看路況，卻因點位不足，更多的是依靠人工巡查。

雖然公路局稱「事前已加密巡查」，但面對短時強降雨，肉眼所見的景況也難察覺邊坡被沖蝕與地層鬆動的細節，既難即時掌握潛在崩塌點的發展，如果所謂的「加密巡查」只是例行走訪、目視確認，自然就不是科學的判斷。

極端氣候已經讓許多「從未出事」的區域也成為高風險地帶，面對山區道路的風險管理，主管機關必須盡速從標準化走向動態化、科學化，除了傳統的人工巡查，更應擴大部署科技監測，才能真正及時揪出問題、防患未然，否則下次的豪雨風災，恐又有人命「無預警流失」。

南橫 豪雨 極端氣候

延伸閱讀

高雄山區5區預估雨量達標 8/1停班停課

南橫路基陷落釀車墜谷 公路局澄清：事前加密巡查次數

南橫路段5人墜谷...交長急赴現場 陳世凱：盼明中午前單線通車

為何不預警性封路？南橫公路路基流失釀事故 公路局曝4階段SOP

相關新聞

影／新莊箱屍命案重大突破 警方深夜突襲逮捕1嫌

新北市新莊箱屍命案偵辦膠著3天，警方擴大調閱監視器終於鎖定嫌犯，昨天深夜11時15分前往新莊區中平路拘提29歲陳姓嫌犯到...

信義區夜店女公關割喉案 法院裁定凶嫌前男友羈押

台北市信義區一間知名夜店谷姓女公關，前晚上班前在信義威秀影城地下停車場，遭劉姓前男友砍傷頸部及腹部，緊急送醫不治，警方凌...

也是狠角色！涉強盜、性侵、毒品通緝3年 剴剴生母裁定羈押

舉國矚目的男童剴剴虐死案才剛告一段落，卻傳出剴剴劉姓生母3年前因涉嫌餵毒給前男友的新女友並傷害、性凌虐遭羈押，卻利用懷剴...

剴剴生母得知兒子遭不幸卻不敢出面 連新男友不知其身分

遭保母虐死的剴剴劉姓生母，今天下午在台中沙鹿地地區，被台北市刑警大隊帶回，稍晚將解送新北地方法院；剴剴案發生後劉姓生母也...

剴剴生母找到了！凌虐男友新歡逃亡3年今在台中被逮

剴剴遭保母虐死案件引發全國譁然，引發公民團體舉辦「護童大遊行」，並促成今年7月立院修法虐死未滿7歲童最重死刑的法令；剴剴...

專家：山路比照台鐵 自動監測邊坡

台廿線高雄桃源區草水路段路基崩坍，造成李姓男子一家五口二死三失蹤，死者親屬、高雄市議員高忠德說，盼這次悲劇換取政府重視山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。