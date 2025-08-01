新聞眼／目視巡查 難防南橫悲劇重演

台廿線南橫公路桃源路段因路基流失，造成一輛小客車一家五口墜谷，儘管交通部公路局稱該路段為「安全道路」，才未列入雨量監控範圍，且才完成莫拉克風災修復工程，路基穩定；既然穩定、安全路段，意外發生後又稱是路基「無預警流失」，因此犧牲人命更顯諷刺。

氣象署監測桃源區測站廿四小時累積雨量飆破一千毫米，直逼莫拉克風災雨勢，如此極端雨量早已超過山區道路啟動封閉機制的門檻，公路局卻因「該路段未設雨量監測、未列管為易坍方區」為由，未啟動預警性封路，顯然與現實風險脫節。

更何況南橫多處路段，都因地質脆弱，每逢颱風、豪雨就傳出坍方、落石等災情，這樣一條高風險道路，沿路雖有監視器協助查看路況，卻因點位不足，更多的是依靠人工巡查。

雖然公路局稱「事前已加密巡查」，但面對短時強降雨，肉眼所見的景況也難察覺邊坡被沖蝕與地層鬆動的細節，既難即時掌握潛在崩塌點的發展，如果所謂的「加密巡查」只是例行走訪、目視確認，自然就不是科學的判斷。

極端氣候已經讓許多「從未出事」的區域也成為高風險地帶，面對山區道路的風險管理，主管機關必須盡速從標準化走向動態化、科學化，除了傳統的人工巡查，更應擴大部署科技監測，才能真正及時揪出問題、防患未然，否則下次的豪雨風災，恐又有人命「無預警流失」。