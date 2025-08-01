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南橫路基無預警流失 逕流水肇禍

聯合報／ 生活中心、地方社會中心／連線報導

搜救人員昨找到十七歲潘姓少女遺體及露出土堆的手臂，另三人失蹤。圖／民眾提供
搜救人員昨找到十七歲潘姓少女遺體及露出土堆的手臂，另三人失蹤。圖／民眾提供

台廿線南橫公路草水路段前晚路基流失，釀成二死三失蹤不幸，交通部公路局未實施預警性封閉遭質疑；公路局昨表示，該路段從未發生路基流失狀況，且近年才剛完成修復，屬安全路段，後續會評估是否納入監控路段。

交通部長陳世凱昨赴現場了解，他表示，看到路基流失嚴重，顯見工程須加強，要求公路局徹夜搶修，盼今天中午前起恢復單線通車。大雨過後也要檢視如何修復才可更堅固。

高雄市長陳其邁昨表示，事故路段並非公路局列管的一、二級管制路段，一級路段如明霸克露橋，只要下一點雨就會封閉；台廿線部分路段下雨常會有落石、土石流屬二級路段。從寶來到桃源，莫拉克風災後共整建八處橋梁，地基較穩定，但這次下超大豪雨，單日雨量一千毫米以上，荖濃溪暴漲洪水沖刷造成路基流失，令人非常痛心、遺憾。

南橫公路草水路段前晚路基流失崩塌，李男駕車路過墜落荖濃溪谷，圖為現場空拍。圖／民眾提供
南橫公路草水路段前晚路基流失崩塌，李男駕車路過墜落荖濃溪谷，圖為現場空拍。圖／民眾提供

公路局南區養護工程分局表示，負責的甲仙工務段每天分三班巡視，發現土石滑落、落石、樹倒、路面裂痕和邊坡缺口，會立即通報並預警性封路；這次事前未發現台廿線異常，致災原因是強降雨造成公路排水宣洩不及，逕流水沖蝕下邊坡造成路基無預警流失。

南分局表示，事發後已再次盤點台廿線，預警性封閉高風險路段，巡查次數加密為每小時一次。後續將搭設鋼軌樁保護路基，明天搶修完成，年底前再完成擋土牆加設排水導流工程。

在地民眾質疑，山區連日大雨，為何該路段無預警性封閉？公路局公路防災中心副執行秘書李佳輯說，南橫各路段防災預警標準不同，但會依照四階段ＳＯＰ評斷是否列為預警性封閉路段，其中，風雨三級燈號管制時，就會利用降雨、風速強度判斷高風險路段，並依序警戒及預警性管制。

李佳輯以南橫公路為例指出，台廿線勤和至復興路段、梅山口至向陽路段等，都屬高風險，但這次事故的草水路段屬安全路段，未納高風險監控，未來將滾動檢討。

中央氣象署表示，明天起西南風再增強，除中南部有大雨或豪雨，南部山區也要嚴防豪雨等級以上降雨，這樣的天氣要持續到下周二，降雨才會逐漸趨緩。統計昨天至晚間九時，全台累積雨量前十名中，高雄就占了前九名，其中桃源雨量高達四七○毫米，那瑪夏鄉四六八毫米、茂林區三八九毫米，嘉義阿里山也有三八四毫米。

大雨昨狂炸中台灣，台中市前天凌晨起至昨天中午豪雨不斷，昨天降雨量創十三年來新高，市多處積淹水；南投縣多處傳土石流，導致多所國中小停課。

南橫 暴雨 極端氣候

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