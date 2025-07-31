也是狠角色！涉強盜、性侵、毒品通緝3年 剴剴生母裁定羈押

舉國矚目的男童剴剴虐死案才剛告一段落，卻傳出剴剴劉姓生母3年前因涉嫌餵毒給前男友的新女友並傷害、性凌虐遭羈押，卻利用懷剴剴期間聲請保外就醫棄保潛逃長達3年，今天被警方逮捕歸案。新北地方法院訊問後，認為劉女涉犯重罪且有逃亡事實，裁定將她羈押。

新北地院指出，劉女涉嫌強盜、毒品及性侵害等罪已遭檢方起訴，經法院通緝到案，認為她涉犯最輕本刑5年以上重罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡之虞，有羈押之原因與必要性，裁定羈押但未禁見。

劉女稍早移送法院時，容貌首度曝光，她身著黑色上衣、米色寬褲，留著一頭棕紅色長髮，穿著時尚、身形嬌小，讓人難以想像她曾對情敵痛下毒手。

據了解，2021年7月間，她因不滿前男友另結新歡，竟誘騙前男友的新女友到住家拘禁，在4小時內強灌毒品予以毆打，甚至逼迫對方脫衣下跪，強迫被害人以自慰並全程以手機拍攝，被捕後遭羈押。但她同年10月，隨即以懷孕為由，聲請保外就醫並生下剴剴，不料產後竟丟下親子棄保潛逃。